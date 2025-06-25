中共邀國民黨老兵出席93閱兵 陸委會：若損國家尊嚴將剝奪退休俸

中共官方預計九月三日舉行盛大閱兵典禮，紀念抗戰勝利八十週年，由中共總書記習近平親自主持，亦將邀請國民黨退役軍人到現場觀禮。（法新社檔案照）

2025/06/25 05:30

〔記者陳鈺馥、黃靖媗／台北報導〕中共官方預計九月三日舉行盛大閱兵典禮，紀念抗戰勝利八十週年，由中共總書記習近平親自主持，發表重要講話，亦將邀請國民黨退役軍人到現場觀禮。陸委會昨日嚴正警告，曾任國防、外交大陸事務或國家安全之政務副首長以上人員或少將以上人員，參與中國黨政軍慶典，有妨害國家尊嚴行為，將剝奪退休給與。

中國國務院新聞辦公室廿四日舉行新聞發布會，由中共中宣部副部長胡和平介紹，九月三日將在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年大會」，由習近平檢閱中國人民解放軍部隊。中方也表示，將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮。

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對此，陸委會表示，抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，中共扭曲史實奢談抗戰，搶奪話語權，只是徒勞。

陸委會強調，依據兩岸條例，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長以上人員或少將以上人員，或情報機關首長等指標性人員，如參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為，將處以罰鍰、停止或剝奪退休、退職、退伍給與及追繳勳獎章。

退輔會表示，為維護中華民國主導抗戰史實與正統性，退輔會鼓勵退除役官兵參加國內抗戰勝利八十週年活動。

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