被中國利誘在台發展組織 軍聞社前中校孔繁嘉淪共諜 二審判5年4月

國防部軍事新聞通訊社前中校副主任孔繁嘉淪共諜，高等法院考量孔自白犯罪、繳回犯罪所得，昨減刑改判為五年四月。可上訴。（資料照）

2025/06/25 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕國防部軍事新聞通訊社前中校副主任孔繁嘉被中國利誘，在台發展組織，邀約時任上校軍官、軍官退役擔任議員助理的舊識等兩人出遊，提供予中方人員吸收機會，但未成行，一審依貪污治罪條例、國安法等罪判五年六月；檢方和孔均上訴，高等法院考量孔自白犯罪、繳回犯罪所得，昨減刑改判為五年四月。可上訴。

此案源於調查局破獲退役軍官、曾經營旅行社的邵維強，被中共吸收為共諜（邵被判刑十二年半定讞），邵吸收時任軍聞社中校副主任孔繁嘉、時任八軍團上校副處長向德恩加入共諜組織（向被判刑七年半定讞）。

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檢調查出，孔經邵引介，被中國廈門市人民政府第四辦公室大校楊歷波等人利誘加入共諜組織，先後給予美金六千元、五千七百元，指示孔「傳遞台灣情報消息」、「帶有軍事背景或可接觸到機密情報的人接觸、碰面」等。

拉攏上校、退役軍官加入未遂

孔二○一二年退伍後，三度到香港等地和楊歷波見面，被交付任務，孔每次收受人民幣兩萬元共六萬元。孔回台後接觸時任上校的前長官、擔任議員助理的王姓退役軍官，以招待出國旅遊名義，製造被中方吸收機會，都因疫情等事未成行。檢方事後起訴孔。

桃園地院審理時，孔坦承犯行，被依違背職務收賄、國安法發展組織未遂罪判刑五年六月，犯罪所得新台幣六十三萬多元沒收。

孔上訴主張，任職軍聞社期間，未違反軍聞社具體職務規定，不應認定涉犯違背職務收賄罪。高院指出，依據憲法、陸海空軍軍官士官服役條例及國安法等規定，孔的主張無理由；但孔自白犯罪、繳回犯罪所得可減刑，合併判刑五年四月、犯罪所得沒收。

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