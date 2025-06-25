寫明信片、邀掛布條 北市罷團創意催票

2025/06/25 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市罷免國民黨立委的五案，將於七月廿六日投票，罷免徐巧芯的「剷除黑芯」發起民主明信片活動，邀請信義、南松山民眾前往指定合作地點，寫下「心中的立法院」；罷免羅智強的「大安強強滾」也啟動大外宣計畫，由罷團準備布條、大安居民出借地點懸掛，希望讓每條巷弄都有同意罷免的聲音。

「剷除黑芯」請民眾寫下民主心聲

「剷除黑芯」表示，七二六將是支持者翻轉國會救台灣的日子，也讓人回想起一年前，眾人齊心啟程的那個熱血夏天。距離立法院回歸專業倒數卅一天，民眾可至一四九總部（信義區嘉興街一四九號）或粉專羅列的友善反共店家，寫下個人專屬民主明信片。

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「大安強強滾」喊話一戶一布條

「剷除黑芯」說，書寫內容可以說說心目中理想的立法院模樣，會是專業民主理性、人民生活優先還是對國家的未來負責？對台灣的期待、一路走來並肩走過的風雨和感動，具體行動守護民主，七二六同意罷免、改變台灣，也可帶著小本本去蒐集印章。

「大安強強滾」指出，罷團準備具有設計感的「同意罷免羅智強」布條，長型或方型都有，喊話住處或門口有陽台、窗戶、牆面、梁柱、鐵架、欄杆等，有地方可以懸掛布條者，就是團隊要找的大外宣幫手，一起將大安變成罷免熱區，「一戶一布條，家家戶戶都是罷免看板，每條巷弄都有同意罷免的聲音」。

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