「同意」罷免變「不同意」》控羅廷瑋團隊竄改插圖 台派寶寶要告

原始圖像中「同意罷免」的訴求，遭惡意重製為「不同意罷免」轉傳。 （擷自台派寶寶threads）

2025/06/25 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台派寶寶創作團隊在社群媒體「threads」指控，團隊繪製的同意罷免圖像，竟被竄改為「不同意罷免」，並在國民黨立委羅廷瑋支持者群組中流傳，團隊將採取法律行動；中六罷團「敲羅行動」也痛批，羅廷瑋及他的團隊，完全沒有法治概念。

羅辦：已停止轉傳

羅廷瑋辦公室回應，該名助理不認識該創作者，僅出於對「不同意罷免」理念認同，轉傳網路上已流通多時的圖卡，羅辦已請相關人員不要轉傳來歷不明圖卡。羅辦也表示，最近有人將該辦公室製作、有羅廷瑋肖像、標明「不同意罷免」圖卡，擅自更改為「同意罷免」，再於匿名社群中大量傳播，這才是對原創內容的扭曲與惡意，呼籲罷團不要雙標。

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台派寶寶團隊聲明，近日接獲多起通報，指出他們所創作之台派寶寶圖像《二○二五.○七.廿六 同意罷免，回家投票！》遭人擅改，將原始圖像中「同意罷免」惡意重製為「不同意罷免」，並轉製為政治圖卡，在羅廷瑋所屬支持者群組中流傳。團隊強調，該圖為原創內容，任何更改與使用須經合法授權，「圖像被惡意改為反罷免用途，這種行為令人無法接受！」後續將採取法律行動。

中六罷團「敲羅行動」也表示，羅廷瑋團隊及支持者濫傳未經授權插圖，毫無版權觀念，疑似為遮掩罷免危機，竟轉傳不明來源的造假圖片，是對創作者的明顯侵權，更糟的是，這些支持者連最基本的授權、來源都不查證，難道就只是想靠惡質流傳影響民意？提醒大家若看到圖片或圖文宣傳，務必追問授權來源，別成為侵權幫兇。

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