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    罷免民進黨籍新北市議員陳乃瑜》涉造假連署 羅明才服務處主任、助理等9人到案

    涉造假連署罷免民進黨新北市議員陳乃瑜 ，檢調搜國民黨立委羅明才新店服務處帶走主任、助理約談，服務處主任繆維蕙移送北檢複訊。（記者廖振輝攝）

    涉造假連署罷免民進黨新北市議員陳乃瑜 ，檢調搜國民黨立委羅明才新店服務處帶走主任、助理約談，服務處主任繆維蕙移送北檢複訊。（記者廖振輝攝）

    2025/06/25 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕有罷免團體發起罷免民進黨籍新北市議員陳乃瑜，網紅四叉貓因發現死亡連署比例甚高，懷疑造假，今年三月赴台北地檢署告發。北檢指揮調查局新北市調查處蒐證，發現國民黨立委羅明才的新店服務處主任、助理，疑夥同里長抄名冊造假數百份連署，昨兵分七路發動搜索，約談羅明才服務處主任繆維蕙、助理劉時郡、林姿伶、陳穩圓及陳乃瑜罷免案領銜人曾濬、備補領銜人蕭賜聰及三名里長共九人到案，漏夜偵訊中。

    公民團體發起的大罷免行動，在新北市新店區發起罷免羅明才，引發藍營支持者反制，推動罷免陳乃瑜。今年三月，四叉貓因發現曾濬發起的連署案「死亡率」高達二．七％，認為很可能是抄到老舊名單，因此赴北檢告發。

    北檢接獲告發後依程序立案，由承辦檢察官指揮新北處調查，經向中選會、新北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證及鑑定筆跡，發現部分提議人確有遭冒名提議情事。

    檢調懷疑，羅明才新店服務處的主任、助理涉夥同里長一起抄名冊以造假連署書，為保全證據及釐清案情，向台北地院聲請核發搜索票獲准，昨指揮調查官搜索四人位於羅明才新店服務處的辦公位置等七處，帶回繆女等四人，加上曾濬、蕭賜聰、新店區中正里長辜鳳琴、張北里長鄭富濃、福民里長盧浩賢等九人到案，全案朝違反個人資料保護法及刑法偽造文書等罪嫌偵辦。

    今年五月中旬，「除瑜回收」的領銜人曾濬透過臉書表示，雖然罷免陳乃瑜有正當性，但考量大罷免啟動以來，「新店彷彿籠罩在一股對立、仇視與分裂的氛圍之中」，因此罷免團隊表決後決定「放下」，停止罷免陳乃瑜。

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