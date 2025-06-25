疑用中國貨 瑕疵冒煙》綠營：救傅防災包變災難包

花蓮縣議會民進黨團議員昨天質疑縣長徐榛蔚濫用行政資源，把要發給縣民的防災避難包，作為反罷傅崐萁的政治工具。（記者王錦義攝）

2025/06/25 05:30

〔記者王錦義、李文馨、劉宛琳／綜合報導〕花蓮縣政府斥資六七五○萬元採購十三萬五千份緊急避難及救護包贈送縣民，不料有縣民在幫LED手電筒充電時，出現異味、冒煙的現象，嚇得趕緊拔掉充電線。民進黨花蓮縣議會黨團昨痛批，防災救難物品竟用劣質中國貨，縣長徐榛蔚拿縣政資源當立委傅崐萁反罷救命包，不料卻出包。

花縣府斥資六七五○萬元 採購十三萬五千份給縣民

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花蓮縣議會民進黨團議員張美慧、胡仁順、林則葹昨召開記者會，質疑徐榛蔚濫用行政資源，把要發給縣民的防災避難包，作為反罷免傅崐萁的政治工具，且花蓮縣採購的防災包疑是中國製，更離譜的是才剛送交到民眾手上，就發生手電筒充電時冒煙的事故，瞬間讓防災包變成災難包。

張美慧說，為了發送這些防災包，縣府還另外訂製了十三萬個塑膠手提袋，再去包裝已經有外塑膠袋的防災救護包，與徐榛蔚常喊永續是日常的施政口號自相矛盾；而且既然採最有利標，為何會是採用低價劣質的中國貨？徐榛蔚為了保傅崐萁，讓基層公務員額外增加許多非本職的工作，令人遺憾也必須予以譴責。

黨團幹事長胡仁順表示，防災包標案明確寫到廠商要依照地點、數量送至各鄉鎮市公所，但事實卻是直接送到消防隊、由第一線的消防員清點、分裝、送貨。標案原意是不要增加消防員額外工作，但完全沒有做到。

花蓮縣消防局表示，目前接獲一件民眾在網路上發文，消防局第一時間聯繫並訪視，攜回拆除發現，LED手電筒雖高溫冒煙，但沒有燃燒狀況，研判是坊間許多高電流快充導致，未來會加強宣導。消防局也說，採購是依中央採購規範辦理，非中央管制採購資通訊產品可使用中國製產品。

為何大量堆置在分隊？消防局回應，主要是因部分公所如花蓮、吉安倉儲空間不足。十九日宣布啟動發放後，由公所派員配送，分隊協助搬運，非消防局統一指示。徐榛蔚日前多次強調，發送防災包是為了提高花蓮鄉親防災意識，沒有政治考量。

沈伯洋告傅造謠 求償百萬

傅問：沈拿國外多少錢？

此外，民進黨立委沈伯洋、律師黃帝穎昨在立法院召開記者會，指傅崐萁多次造謠，誣稱沈收受外國資金、在台美擁多筆房產，更罵沈人渣、間諜，因此本週將對傅提告。沈也宣布，他將對傅提出民事訴訟並求償一百萬元，勝訴賠償將全數捐給花蓮做公益，「幫傅積點陰德」。

傅崐萁則回應，沈伯洋這幾年拿國外多少錢？目的是什麼？秘密任務是什麼？台灣有二三○○萬人，為何只有沈的「台灣民主實驗室」及「黑熊學院」拿到補助？潛伏在台灣要幫外國完成什麼任務？歡迎沈到法院講清楚。

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