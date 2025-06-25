新北罷綠 集合國民黨市黨部抄名冊

國民黨新北市黨部書記長陳貞容。（資料照）

2025/06/25 05:30

每頁挑選不連續5黨員 交由他人以「交叉抄寫」避免筆跡相同

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署偵辦罷免民進黨蘇巧慧等三名立委涉造假連署案，昨起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等卅一人。檢方發現，國民黨中央黨部組發會組織部主任徐孟正指示陳貞容推動罷免，黨中央更要求農曆春節後開工日即二月三日，送出第一階段提議人名冊；陳女為完成任務，授意抄黨員名冊，甚至大年初五命令新北各區黨部十多名執行長，到市黨部集體犯案，並給予每人一千元紅包。

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抄錄者發千元紅包及蛋捲禮盒

檢方調查，國民黨因多名藍委面臨罷免，推出「以罷制罷」策略，徐孟正一月間以電話指示陳貞容推動罷免張宏陸、李坤城、蘇巧慧三立委，後來國民黨中央發現新修正的「公職人員選舉罷免法」恐增添連署難度，立即開會要求全國罷免案小組要在二月三日送出第一階段提議人名冊；陳女等人發現時程不足，仍硬著頭皮授意板橋區黨部執行長謝慶認找志工抄黨員名冊，罷免張宏陸。

檢調查出，謝慶認先在一月間教志工如何抄名冊後，要他們帶走、抄完再繳回，二月二日整理時發現仍有不足，繼續偽造補足，還提醒共犯們「抄名冊、勿重複」、「工作時，門關起來、廁所不外借」。陳貞容當時有到場發給抄錄者每人一千元紅包，謝慶認則發放喜年來豪華蛋捲禮盒，共偽造七八一份假連署，其中有一八○份是死亡連署。

更扯的是，陳女發現罷免蘇巧慧案的連署不足，竟在「新北市黨部公務聯繫」LINE群組，下令市黨部人員及各區黨部執行長於二月二日到市黨部集合一起抄。陳還要求不可依名冊順序抄，要從每頁中挑選不連續的五名黨員資料抄寫，做上記號後交給其他人抄，以「交叉抄寫」手法避免筆跡相同，且盡量挑年輕黨員資料抄，以免抄到已過世黨員；部分參與者雖深感不妥，仍依指示辦理，陳當場也給每人一千元紅包。

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