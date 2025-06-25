賴：透過選舉、罷免 打掉雜質 團結合作 是台灣最大公約數

賴清德總統昨晚出席「團結國家十講」第二講。（記者李容萍攝）

2025/06/25 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕賴清德總統展開「團結國家十講」，他昨晚出席桃園市客家青年會論壇，進行主題「團結」的第二講中表示，前總統蔡英文任內拋出的「四個堅持」，超過八成民眾認同，已是台灣人民最大公約數，要用民主淬鍊出國家團結力量，透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，守住民主鋼鐵般的意志。

團結國家十講 桃園第二講

反共派加護台派 可反併吞

賴清德細數蔡英文的「四個堅持」，指團結台灣最大公約數就是在分歧中找到團結，朝野應該捍衛台灣主權，維護民主憲政體制，反共、反侵略、反併吞。他強調，中華民國派「反共」，台灣派「守護台灣」，不反共的不是真的中華民國派，不護台的不是真台派；所以反共加護台，自然可以推動國家進步，也可以反併吞。

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賴清德並以台灣本土運動的推動者蔣渭水於一九二七年成立台灣民眾黨為例，當時為爭取台灣人的政治權利，喊出「同胞須團結，團結真有力」。現在的台灣，也要團結所有的力量抵抗外來併吞，不分軍民、族群、黨派守護台灣。

賴清德並出示「拒絕統戰、守護台灣」群眾大會照片，是中華民國國旗和台灣獨立旗的合影。他說，中華民國派反共捍衛主權，台派守護台灣，團結合作是當前台灣主流民意，也是台灣的最大公約數。

針對國家認同議題，賴清德引述民進黨「台灣前途決議文」，強調該決議文也是主權國家決議文。民進黨所謂的台獨主張，就是指台灣不屬於中華人民共和國的一部分。民主國家的政府與政黨都要依循人民的意志做決定，捍衛主權、捍衛國家，正是當前人民的意志。

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