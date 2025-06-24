收割喉恐嚇信 北市議員許淑華：更要站出來罷免

2025/06/24 05:30

許火速報警 警追查、加強巡邏 威脅林亮君嫌犯 查出IP登入地在香港

〔記者董冠怡、陸運鋒／台北報導〕大罷免進入第三階段，提供罷團協助的民進黨籍台北市議員接連遭到威脅恐嚇，先是林亮君被人威脅持有裸照，接著許淑華也收到恐嚇信件，揚言「割喉割到斷」、「頭顱懸掛自由廣場」；許淑華說，昨天已報案，「敵人愈威脅我們愈團結，更要全力站出來罷免」。北市信義及中山警分局表示，已向微軟及臉書公司申請調閱相關個人資料，並加強警力巡邏議員服務處。威脅林亮君的嫌犯IP登入地點查出為境外（香港），已請刑事局兩岸科聯繫洽查。

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恐嚇無差別屠殺許及其團隊

許淑華辦公室上週六（廿一日）下午收到名為「割喉割到斷！對許淑華及其走狗展開無差別屠殺！」的電郵，內容相當駭人，包括「頭顱懸掛自由廣場」等，並以「賊窩的走狗」形容服務處人員，「將被全部割喉，無一例外」，同時預告「許淑華，只是開頭」等語，許淑華已報警並全力配合調查。

許淑華認為，罷免投票進入白熱化階段，可以預期出現各種威脅言論，干擾罷免投票；此時也是挑戰台灣人意志的重要時刻，應展現對專制威權無所畏懼的精神，距離七月廿六日投票剩下倒數一個月，她會成為公民最大的後盾，全力支援捍衛民主、守護台灣。

信義警分局表示，受理報案後，已責成轄區三張犁派出所就議員服務處及住居所加強巡簽，另委請刑事警察局資訊科，向微軟公司調閱Outlook信箱相關資料，追查電子郵件寄件人身分，尚未獲得回應。

此外，市議員林亮君臉書粉專廿日收到鍾姓男子的陌生私訊，宣稱有急事要找議員、手上握有她年輕時的裸照，甚至得知她報警後，仍然傳訊恐嚇「五萬美金，永遠刪除」、「等我人出境，肯定會發出去」；中山警分局表示，初步追查嫌犯IP登入地點為境外（香港），已請刑事局兩岸科聯繫洽查，尚未得到回應，另外已向臉書公司申請個人資料查詢，尚待回覆。

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