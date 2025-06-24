罷免肉搏戰 中市議員街頭宣傳、看板上架

大罷免進入肉搏戰，台中市議員陳雅惠製作「同意罷免」扇子送給民眾消暑。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/24 05:30

掛上「罷免投同意 反共更有力」看板 製作扇子小物推廣

〔記者蘇金鳳／台中報導〕全國多個罷免區將在七月二十六日投票，民進黨市黨部要求黨籍民代每人至少三面罷免看板及舉辦十場罷免活動，民進黨議員連日來陸續進行上街頭等行動，更有議員準備印有「同意罷免」標語的手持扇送給民眾，而「罷免投同意，反共更有力」的看板也陸續掛上。

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三罷區二階電話催票連署 議員積極協助

此外，原市區四、五、六罷區將在七月二十六日投票，但原縣區二、三、八罷區卻還在進行二階連署，民進黨中市黨部主委許木桂表示，黨部現在分二部份進行罷免活動，先讓全部黨工投入為原縣區的三個罷區進行電話催票連署，也要求每一個黨籍議員積極協助連署；第二部份因應七月二十六日投票，所有議員都要配合罷團造勢宣講，讓六個罷區都能成功罷免不適任的立委。

站路口籲下架不適任立委 機車騎士比讚

在中選會宣布七月二十六日進行罷免投票當下，除了公民團體往前衝，綠營議員也紛紛動起來，議員何文海及服務團隊昨選在重要幹道五權西路及文心路口，在下班時段站路口，呼籲民眾站出來投下「同意罷免」下架不適任立委，吸引不少機車騎士比讚，駕駛也搖下車窗揮手，何文海表示，民眾很熱情，為了國家的未來，一定可以下架不適任立委。

而市黨部已下令要求掛看板，北屯區的市議員曾朝榮、東南區中市議員陳雅惠、西屯區的市議員陳淑華都已掛上「罷免投同意，反共更有力」罷免看板，北區議員陳俞融也掛上拜託出門投票、投同意罷免的看板。

另外，曾朝榮、陳雅惠、陳淑華等議員特別自己準備或者跟罷團合作印有「同意罷免」標語的手持扇送給民眾，不僅實用消暑，也成可做為宣傳。

另一方面，立委黃健豪、廖偉翔以及羅廷瑋也積極勤走基層及辦座談會等方式，呼籲選民支持出來投不同意罷免票。

民進黨市黨部要求黨籍民代，每人至少三面罷免看板及舉辦十場罷免活動，議員陳淑華已掛上罷免國民黨立委的看板。（議員陳淑華提供）

民進黨中市議員陳雅惠已掛上罷免看板。（議員陳雅惠提供）

台中市議員何文海昨天站路口宣傳投罷免同意票。（記者蘇金鳳攝）

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