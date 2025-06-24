國民黨涉幽靈連署》區黨部淪犯罪工廠 志工被提醒筆跡要換

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，涉指示以抄寫黨員名單偽造提議人名冊，讓區黨部淪為「犯罪工廠」。（資料照）

2025/06/24 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，涉指示以抄寫黨員名單偽造提議人名冊，讓區黨部淪為「犯罪工廠」。本報調查，不少接獲指令的志工，為完成市黨部派的任務，揪鄰居、親友至第四區黨部三樓辦公室協助，一群人按桌上例稿抄寫，有人從早上十點抄到下午四點，「抄完一里換下一里」，負責召集志工的第四區黨部執行長陳奎勳也在旁監督，提醒「筆跡要換」。

本報掌握，黃呂錦茹決議抄寫黨員名冊後，書記長初文卿、總幹事姚富文於二月五日傍晚，要求陳奎勳提供三樓區黨部辦公室，以及尋找志工「弄連署書」，六日先抄寫罷免吳沛憶提議人名冊，七日抄罷免吳思瑤提議人名冊。當時陳奎勳至黨部「112值班志工」的Line群組傳訊表示，「各位夥伴，明天市黨部有緊急任務要幫忙，懇請有空的人來幫忙」，並私下致電多名志工協助。

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知情人士指出，二月六日、七日，至少十多名志工到場抄寫資料，現場已劃分好動線，桌上有一疊空白的提議人名冊，也有一疊橫向條列式記載姓名、生日、身分證號和地址的名冊資料，所有黨員名單已明確區分，「抄完一里換下一里」。若不知如何抄寫，除有範例、例稿可參考，也會有資深志工出面教導。

抄寫過程中，陳奎勳會不時出面提醒，「筆跡要換一換，不然寫出來都一樣」。本報調查，現場並非全是黨部志工，有些是志工找來的親友或鄰居，許多人到場才知道要抄寫名冊，事後看到新聞報導，才發現自己好像做錯事；如此細緻分工，宛如一條偽造文書的生產線，讓區黨部淪為犯罪工廠。

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