國民黨涉幽靈連署》罷吳四騎士 稱黃呂錦茹邀入罷團

「罷吳四騎士」四月被檢調約談時供出幕後主使者為黃呂，四人均稱當初是接獲黃呂邀約才加入罷免團隊。（資料照）

2025/06/24 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉幽靈連署案遭起訴，因否認犯行羈押於台北看守所。據了解，「罷吳四騎士」賴苡任、劉思吟、滿志剛、陳冠安四月十四日被檢調約談時，供出幕後主使者為黃呂，四人均稱當初是接獲黃呂邀約才加入罷免團隊，也因此偵辦小組才將目標鎖定市黨部高層，三天後發動第二波行動，直接搜索國民黨台北市黨部，並將黃呂帶回偵訊。

據了解，全案當初由中選會、民進黨台北市議員劉耀仁等向台北地檢署告發，雙吳罷免案有偽造文書疑義，檢方調取提議人名冊查對，發現筆跡高度相似、重複，查出有冒名簽署情事，隨即指揮調查局台北市調處釐清案情。

請繼續往下閱讀...

本報掌握，「罷吳四騎士」當時均供稱是受黃呂錦茹指示才加入罷團行動。

其中吳思瑤罷免案召集人賴苡任，稱今年一月十一日參加民眾黨在中正紀念堂的活動，當時舉牌表達欲罷免民進黨立委，事後黃呂透過國民黨秘書長黃健庭找到他，黃呂希望能化倡議為實際行動，雙方達成共識後，他隨即加入罷免活動。

賴苡任進一步指出，他和黃呂錦茹談好，街頭擺攤收到的提議人名冊、造冊都由黨部負責，他與滿志剛、劉思吟、陳冠安負責「空戰」，黃呂另安排他與劉思吟上節目、媒體宣傳；不僅如此，為讓賴苡任遷戶籍、擔任罷免吳思瑤的領銜人，黃呂也介紹認識的朋友，讓賴寄放戶籍。

另一方面，同樣參與民眾黨「釘孤枝」活動的滿志剛，也接到黃呂的電話邀約，並希望劉思吟也能加入罷吳團體。知情人士指出，滿向偵辦人員稱罷免團體成立後，會固定和黃呂等市黨部成員報告罷免情況，包括提議人名冊蒐集等，今年二月初劉曾向黃呂反映，吳沛憶的提議書只有蒐集到八百多份，可能有危機，當時黃呂回應「會解決份數問題」。

曾反映罷憶僅收八百份

黃呂說會解決份數問題

劉思吟也稱，自己是受黃呂錦茹邀請擔任罷免吳沛憶的領銜人，其與丈夫林叡、滿志剛負責中正、萬華區擺攤，至於陳冠安則是於一月間至市黨部拜會黃呂時，受邀約加入罷免團隊。罷吳四騎士皆供出幕後主導者為黃呂，偵辦小組才會進一步發動第二波行動，搜索國民黨台北市黨部。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法