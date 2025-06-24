為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨涉幽靈連署》罷吳四騎士 稱黃呂錦茹邀入罷團

    「罷吳四騎士」四月被檢調約談時供出幕後主使者為黃呂，四人均稱當初是接獲黃呂邀約才加入罷免團隊。（資料照）

    「罷吳四騎士」四月被檢調約談時供出幕後主使者為黃呂，四人均稱當初是接獲黃呂邀約才加入罷免團隊。（資料照）

    2025/06/24 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉幽靈連署案遭起訴，因否認犯行羈押於台北看守所。據了解，「罷吳四騎士」賴苡任、劉思吟、滿志剛、陳冠安四月十四日被檢調約談時，供出幕後主使者為黃呂，四人均稱當初是接獲黃呂邀約才加入罷免團隊，也因此偵辦小組才將目標鎖定市黨部高層，三天後發動第二波行動，直接搜索國民黨台北市黨部，並將黃呂帶回偵訊。

    據了解，全案當初由中選會、民進黨台北市議員劉耀仁等向台北地檢署告發，雙吳罷免案有偽造文書疑義，檢方調取提議人名冊查對，發現筆跡高度相似、重複，查出有冒名簽署情事，隨即指揮調查局台北市調處釐清案情。

    本報掌握，「罷吳四騎士」當時均供稱是受黃呂錦茹指示才加入罷團行動。

    其中吳思瑤罷免案召集人賴苡任，稱今年一月十一日參加民眾黨在中正紀念堂的活動，當時舉牌表達欲罷免民進黨立委，事後黃呂透過國民黨秘書長黃健庭找到他，黃呂希望能化倡議為實際行動，雙方達成共識後，他隨即加入罷免活動。

    賴苡任進一步指出，他和黃呂錦茹談好，街頭擺攤收到的提議人名冊、造冊都由黨部負責，他與滿志剛、劉思吟、陳冠安負責「空戰」，黃呂另安排他與劉思吟上節目、媒體宣傳；不僅如此，為讓賴苡任遷戶籍、擔任罷免吳思瑤的領銜人，黃呂也介紹認識的朋友，讓賴寄放戶籍。

    另一方面，同樣參與民眾黨「釘孤枝」活動的滿志剛，也接到黃呂的電話邀約，並希望劉思吟也能加入罷吳團體。知情人士指出，滿向偵辦人員稱罷免團體成立後，會固定和黃呂等市黨部成員報告罷免情況，包括提議人名冊蒐集等，今年二月初劉曾向黃呂反映，吳沛憶的提議書只有蒐集到八百多份，可能有危機，當時黃呂回應「會解決份數問題」。

    曾反映罷憶僅收八百份

    黃呂說會解決份數問題

    劉思吟也稱，自己是受黃呂錦茹邀請擔任罷免吳沛憶的領銜人，其與丈夫林叡、滿志剛負責中正、萬華區擺攤，至於陳冠安則是於一月間至市黨部拜會黃呂時，受邀約加入罷免團隊。罷吳四騎士皆供出幕後主導者為黃呂，偵辦小組才會進一步發動第二波行動，搜索國民黨台北市黨部。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播