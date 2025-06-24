補件告急 全台5選區籲一起救

全台五位國民黨立委罷免案連署補件告急！「中三拒瓔」罷團表示，罷免國民黨立委楊瓊瓔還差八八八份連署書。（罷團提供）

2025/06/24 05:30

〔記者陳鈺馥、歐素美、陳建志／綜合報導〕全台五位國民黨立委罷免案連署補件告急！罷免團體公布，新北十一選區羅明才、竹縣二選區林思銘、中二顏寬恒、中三楊瓊瓔，各缺逾五百份連署書才能達安全門檻；中八江啟臣更差一千五百份連署才達法定門檻，現僅剩七天時間，呼籲當地民眾趕緊出來連署，不要最後功虧一簣。

罷團「中二解顏」、「中三拒瓔」強調，很多民眾誤以為達補件法定門檻就不用再出來連署，但中二、中三各還缺五○○及八八八份連署才達安全門檻，中二並將提前於廿四日停止收件，以免造冊不及。

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反共護台志工聯盟昨天召開「就一起，一起救！萬人響應五區補件全過」記者會，呼籲五區民眾在補件最後倒數階段出來連署，中八選區將廿四小時無休收件。

罷團：江啟臣選區最艱困

「一罷擊臣」罷免江啟臣領銜人廖芝晏說，台中第八選區罷免江啟臣是最艱困及吃力的地方，該選區長期被國民黨佔據，地方組織綿密、人情壓力龐大，目前還缺一千五百份連署書才能送件。

罷免林思銘領銜人謝婷婷表示，該區補件進入最後五天，距離安全份數只剩四二六份連署書；若補件沒過，國民黨立委會更肆無忌憚「親中賣台」。

罷免羅明才團隊發言人琪琪說，羅最近說罷團是「惡奴欺主」，可見國民黨立委從來就沒有謙虛反省。該區還需補件五六四份，這一戰代表能否守住民主價值的關卡，新店、深坑一定會跟上大家腳步。

罷團並指出，最後補件作業特別艱難，主要受三大因素影響：一是部分選民重複連署；二是傳聞地方勢力疑似以虛假個資灌水連署，造冊組必須更嚴謹的清點與篩查；最後，近期在街頭巷口出現大量號稱「顏寬恒反罷免辦公室」製作的布條，宣傳三階投票，讓團隊收件極為艱困。

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