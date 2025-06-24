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    扯！藍籲原住民投不同意 中選會：無原民立委罷免案

    國民黨昨在臉書發文呼籲原住民選民在當日投下「不同意」罷免，引發爭議。中選會與九市縣選委會聯合澄清，當日並無原住民立委罷免案舉行投票。（資料照）

    國民黨昨在臉書發文呼籲原住民選民在當日投下「不同意」罷免，引發爭議。中選會與九市縣選委會聯合澄清，當日並無原住民立委罷免案舉行投票。（資料照）

    2025/06/24 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委傅崐萁、葉元之等廿四位區域立委罷免投票將於七月廿六日舉行，國民黨昨在臉書發文呼籲原住民選民在當日投下「不同意」罷免，引發爭議。中選會與九市縣選委會聯合澄清，當日並無原住民立委罷免案舉行投票，鼓吹原住民族國人於七月廿六日出門投立委罷免票，完全無視憲法。

    中選會與國民黨執政的台北市、新北市、桃園市、台中市、雲林縣、花蓮縣、台東縣、基隆市、民眾黨執政的新竹市等九市縣選委會聯合發表聲明指出，今年七月廿六日，並無山地原住民立委或平地原住民立委罷免案舉行投票；也就是說，前述九市縣所辦理立委罷免投票，僅限於各該市縣區域立委罷免案，沒有一件涉及山地或平地原住民立委罷免案。

    聲明批評，有心人士形同鼓吹原住民族國人於七月廿六日出門投下立委罷免票，完全無視憲法、憲法增修條文與公職選罷法特別規定。原住民族國人可就原住民立委選舉、罷免，但原住民族國人依法尚無從選舉或罷免各該區域立委。

    聲明強調，基於中華民國憲法、憲法增修條文暨相關法律規定所定民主法治基礎規範，並為維持國家社會秩序暨選務秩序所需，十個選務機關特聯合聲明，謹做緊急且必要之闢謠，以保護我國得來不易的民主果實不受有心人士破壞。

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