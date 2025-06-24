才宣稱罷李坤城造冊 宋建樑空手到：不送件

公民團體「三月圍城」領銜人宋建樑昨下午「兩手空手」到新北選委會，表示經綜合考量決定不送件。（記者羅國嘉攝）

2025/06/24 05:30

〔記者羅國嘉、謝君臨／綜合報導〕國民黨推動「以罷制罷」想罷免民進黨立委，昨天是罷免新北市三重區綠委李坤城的二階連署送件截止日，公民團體「三月圍城」領銜人宋建樑在下午四點多抵達新北市選委會，他「兩手空空」地宣布，連署份數足夠，但造冊時出問題且搶救無效，決定不送件。這也代表罷免李坤城案以失敗告終。

宋建樑先前涉嫌連署造假，在被檢調約談時，因戴著納粹符號臂章、手舉納粹手勢而引發批評。李坤城昨天回應，這代表民主戰勝納粹，感謝三重區選民的肯定，不支持惡罷，而是支持三重繼續進步，他會在國會守護台灣，也呼籲國民黨主席朱立倫及相關幹部應勇敢面對錯誤並誠懇道歉，不要再說謊，不要將一切過錯推給基層黨工。

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李坤城指宋貼出疑抄名冊圖 籲新北選委會勿成犯罪幫兇

李坤城昨天上午也出席立法院民進黨團記者會，指宋建樑於社群媒體「Threads」貼出兩張照片，照片中的人疑似正在「抄名冊」，呼籲新北選委會不要成為犯罪者的幫兇，他也會將照片提供給檢方當成犯罪證據，建請司法從重量刑。

根據中選會規定，罷免李坤城的二階連署法定門檻是兩萬六五七六份。宋建樑前天還在網路發文說，罷免連署書正在造冊，並預告「廿三日就是高舉旗幟、行軍，邁向勝利的時刻！」結果大批媒體昨天下午守在新北市選委會苦等兩小時，宋大約下午四點四十分才兩手空空抵達。

宋建樑說，從去年十二月，他跟幾位朋友發起連署，都是老老實實找認識的人來連署，造冊時遇到有些里長、基層幹部協助收取連署書，因為擔心被「秋後算帳」而不敢交出來。

他表示，「造冊過程其實是有方法可以讓數量夠的」，只是有幾位黨內前輩來關切，經商討後，決定不送件。他還宣稱，「就算李坤城被罷免，對整體的政局也沒什麼影響，就算送件了，大概也需要補件，那就不勞民傷財了」。

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