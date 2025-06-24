藍營罷綠委 17案全敗 掛蛋收盤

立法院民進黨團昨舉行記者會，立委李坤城指公民團體「三月圍城」領銜人宋建樑於社群媒體「Threads」貼出兩張照片，照片中的人疑似正在「抄名冊」。（記者方賓照攝）

2025/06/24 05:30

〔記者林哲遠、江志雄／綜合報導〕公民團體對卅一國民黨立委發動的大罷免行動，已有傅崐萁等廿四件國民黨立委罷免案成案，將於七月廿六日舉行罷免投票，另有七案正在補件中；反觀泛藍陣營對十七位民進黨立委發動的罷免案，自罷免陳冠廷、王美惠兩案在第一階段提議，就因涉死亡連署、份數未達門檻未成案後，其餘進入二階十五案也因領銜人缺席、中途放棄、件數不足等，昨天宣告全數失敗，以「十七案均掛蛋」收盤。

由國民黨青年軍等藍營人士發動對民進黨立委的十五件罷免案進入二階連署，被罷免人包含，陳瑩、伍麗華、蔡其昌、何欣純、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、王定宇、林俊憲、黃捷、許智傑、李坤城、陳俊宇。

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不過，在二階連署過程中，藍軍爆發幽靈連署、件數不足等諸多問題，罷免陳瑩、伍麗華二階連署，因未於法定期限內送件而失敗；罷免蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸團體因連署未達標提前喊卡；罷免吳思瑤、吳沛憶案則分別因領銜人缺席、未達法定門檻雙雙以失敗告終。緊接著，罷免何欣純、蔡其昌團體宣告不進行送件；國民黨台南市黨部主委謝龍介九日宣布罷免林俊憲、王定宇連署失敗、不會送件，並將資料銷毀；罷免黃捷、許智傑團隊也於十三日宣告，連署失敗不送件。

稱差八千份 宜蘭罷陳俊宇案不送件

此外，宜蘭縣公民團體「滿城封宇聯盟」罷免民進黨立委陳俊宇二階連署，今天是送件截止日，聯盟昨天早一步發表聲明，指連署份數距離法定門檻三萬六五二三份還差八千份，聯盟決定不送件，已經收集的連署表格將採「水銷處理」，確保個資安全。

陳俊宇回應，選舉與罷免是國家賦予公民的權利，針對宜蘭縣罷免過程中爆發的幽靈連署，他尊重司法調查，期盼這波罷免行動落幕後，風波就此打住，他身為宜蘭縣唯一的區域立委，為民服務不分黨派，將履行競選承諾並持續打拚，要幫宜蘭爭取更多建設經費。

罷免李坤城領銜人宋建樑昨赴新北選委會宣稱，份數有達到，但造冊出問題，決定不送件。綜上所述，加上一階罷免陳冠廷、王美惠兩立委失利，泛藍陣營對民進黨十七立委所發動的罷免案皆以失敗告終，藍營罷綠委繳出「掛蛋」的成績單。

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