國台辦稱中擁有對台主權 陸委會：台灣人民不會認同

陸委會批，國台辦以了無新意的「一中」敘事，重申其擁有台灣主權的舊調，也無法獲得台灣人民的認同。（資料照）

2025/06/24 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德前日在「團結國家十講」首談強調「台灣當然是一個國家」，並駁斥中國不當曲解聯合國第二七五八號決議文。國台辦昨日痛罵賴發表「台獨」歪理邪說，企圖蠱惑台灣民眾，並聲稱一九四九年後中華人民共和國宣告成立，對台灣享有及行使主權。陸委會反批，國台辦以了無新意的「一中」敘事，重申其擁有台灣主權的舊調，完全禁不起檢驗，也無法獲得台灣人民的認同。

國台辦發言人陳斌華表示，賴清德廿二日的講話充斥著謊言與欺騙、敵意與挑釁，是一篇赤裸裸煽動兩岸對立對抗的「台獨」宣言，是一盤錯漏百出的「台獨」歪理邪說大雜燴，充分暴露其冥頑不化的「台獨」本性。

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陳斌華稱，一九四五年十月廿五日中國政府收復台灣、澎湖，恢復對台灣行使主權。一九四九年十月一日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，成為全中國的唯一合法政府和在國際上的唯一合法代表，「新政權取代舊政權，中國的主權和固有領土疆域未因此改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使對台灣的主權」。

對此，陸委會指出，賴總統闡述歷史事實，有理有據，證明中共所宣稱「台灣自古以來是中國不可分割的一部分，台灣不是主權獨立國家」，只是毫無依據的虛構謊言。

陸委會強調，中華民國自一九一二年成立迄今已歷一一四年，中華人民共和國從未統治過台灣一天。中華民國政府與全體軍民在二戰反侵略、護家園，最終取得抗戰勝利。一九四三年「開羅宣言」、「波茨坦公告」兩份文件簽署時，中華人民共和國尚未建立，且聯大第二七五八號決議的內容未提到台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，中共據此建構所謂的「一中原則」，根本是扭曲歷史事實，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

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