為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦稱中擁有對台主權 陸委會：台灣人民不會認同

    陸委會批，國台辦以了無新意的「一中」敘事，重申其擁有台灣主權的舊調，也無法獲得台灣人民的認同。（資料照）

    陸委會批，國台辦以了無新意的「一中」敘事，重申其擁有台灣主權的舊調，也無法獲得台灣人民的認同。（資料照）

    2025/06/24 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德前日在「團結國家十講」首談強調「台灣當然是一個國家」，並駁斥中國不當曲解聯合國第二七五八號決議文。國台辦昨日痛罵賴發表「台獨」歪理邪說，企圖蠱惑台灣民眾，並聲稱一九四九年後中華人民共和國宣告成立，對台灣享有及行使主權。陸委會反批，國台辦以了無新意的「一中」敘事，重申其擁有台灣主權的舊調，完全禁不起檢驗，也無法獲得台灣人民的認同。

    國台辦發言人陳斌華表示，賴清德廿二日的講話充斥著謊言與欺騙、敵意與挑釁，是一篇赤裸裸煽動兩岸對立對抗的「台獨」宣言，是一盤錯漏百出的「台獨」歪理邪說大雜燴，充分暴露其冥頑不化的「台獨」本性。

    陳斌華稱，一九四五年十月廿五日中國政府收復台灣、澎湖，恢復對台灣行使主權。一九四九年十月一日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，成為全中國的唯一合法政府和在國際上的唯一合法代表，「新政權取代舊政權，中國的主權和固有領土疆域未因此改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使對台灣的主權」。

    對此，陸委會指出，賴總統闡述歷史事實，有理有據，證明中共所宣稱「台灣自古以來是中國不可分割的一部分，台灣不是主權獨立國家」，只是毫無依據的虛構謊言。

    陸委會強調，中華民國自一九一二年成立迄今已歷一一四年，中華人民共和國從未統治過台灣一天。中華民國政府與全體軍民在二戰反侵略、護家園，最終取得抗戰勝利。一九四三年「開羅宣言」、「波茨坦公告」兩份文件簽署時，中華人民共和國尚未建立，且聯大第二七五八號決議的內容未提到台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，中共據此建構所謂的「一中原則」，根本是扭曲歷史事實，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播