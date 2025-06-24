洩賴機密行程 前特勤警官判六個月

國安局前特勤曹姓男警官涉洩漏總統賴清德機密行程等資料，二十三日台南地院判他六月徒刑併科二十萬元罰金。（記者王俊忠攝）

2025/06/24 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕國安局特勤中心前二線二星警官曹耿誌，涉洩漏總統賴清德的不公開行程等機密資料，台南地檢署以涉洩漏國家機密及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌起訴。台南地院審認國安局未將總統行程核定為國家機密，僅能認定曹藉公務員職務機會非法利用個資，判刑六月（不得易科罰金）、併科罰金二十萬元；從曹處收集總統情資的郭姓男子無罪。

南檢強調，會待收受判決書後再研議是否提起上訴。檢調查出，曹耿誌（三十二歲、保六總隊第一警官大隊借調國安局）在二○二三年是民眾黨總統候選人柯文哲的特勤人員，當年民眾黨於高雄辦活動時向在高雄經營餐廳的郭姓越南台商（五十一歲）借用餐廳，郭男因此結識曹員、逐漸熟識。二○二四年五月二十日賴清德接任總統後，曹員轉調賴總統萬里警衛室擔任特勤人員。

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法院合議庭審認，曹洩漏賴總統的行程安排、活動與住居所等可能涉及國安事項，但因國安局未將總統行程依法核定為國家機密，所以無從依國家機密保護法對曹員究責，僅能從一重的公務員假借職務機會非法利用個資罪處斷，並以曹是公務員加重量刑。

從曹員處刺探、收集總統行程等機密資料的郭姓男子，合議庭認為不構成違反國家機密保護法規定，諭知郭無罪。

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