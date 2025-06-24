中國威脅增 日將在先島群島建避難掩體

圖為中國遼寧號航空母艦。（路透檔案照

2025/06/24 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕日本政府將首次建造可應對武力攻擊等緊急事態的長期避難用掩體，其中距離台灣僅一一○公里的與那國島町，預定二○二七年度底開設，鄰近的石垣市、宮古島市、竹富町及多良間村等地也將陸續開設。

日本經濟新聞報導，美國預估中國可能在二○二七年以武力入侵台灣，由於先島群島鄰近台灣，為了在「台灣有事」之際保護離島居民，日本政府除了規劃居民撤離方案，也將在這些離島建設避難掩體。

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日本政府的目標是在武力攻擊發生前，完成離島居民的大規模疏散，避難掩體的建設則是設想可能有居民錯過疏散時機。避難掩體的設計，約可同時收容兩百人，被收容者可在掩體內滯留約兩週時間，掩體內的空間為每人四．八平方公尺（約一．四五坪）。

報導指出，日本政府整建的避難掩體，有特定臨時避難設施和緊急臨時避難設施兩種類型。特定臨時避難設施適用於交通受限的離島，可供居民滯留約兩週。全國各地普設的緊急臨時避難設施，預計避難時間為一至兩小時。

為確保在先島群島以外的全國各地設立避難掩體，日本政府預定二○二五年度底前擬定具體措施。日本首相石破茂支持全國設立避難掩體，自民黨在七月的參議院選舉政見宣言中，已明列將開設避難掩體等避難設施，以保護人民安全，中央將與相關地方政府合作，擬定緊急事態下的避難計畫。

報導指出，中國、俄羅斯和北韓不斷提高飛彈技術，尤其是中國正在迅速增加飛彈攜帶的核彈頭數量，高超音速等飛彈技術也日新月異。

日本廣設避難掩體是為了提高「拒止嚇阻」能力，也就是以足夠的能力從物理上阻止對手的攻擊，使對手認為自己無法達到目的，以迫使其放棄攻擊。日本在廣設避難掩體的同時，也逐步加強西南離島的防禦，包括二○一六年起在與那國島、宮古島、石垣島和鹿兒島奄美大島等派駐陸上自衛隊。

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