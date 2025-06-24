軍民同心 七月為國家團結月

賴政府將7月定調為「國家團結月」，扣合「有準備、更安全」、「Team Taiwan, Stronger Together」主題。（取自總統府）

2025/06/24 05:30

新版防空避難指引 APP同步上線

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德週四將召開「全社會防衛韌性委員會」，聚焦漢光演習與城鎮韌性演習如何結合，七月也將定調為「國家團結月」，內政部將在捷運西門站舉辦防空避難設施示範展覽，同時發布新版「防空避難指引」，以及協助民眾查詢周圍避難設施的「消防防災ｅ點通」APP等。

漢光結合民防演練

今年七月的漢光四十一號實兵演習，將首度延長至十天九夜，並結合民防演練，台北、台中、台南各舉辦一場城鎮韌性演習，各縣市也同步進行三十分鐘防空演習及六十分鐘的戰災救援演習。據悉，賴政府也將七月定調為「國家團結月」，並以軍警消醫護做為宣傳主視覺，傳達「軍民團結」的精神。

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國安人士稱，今年漢光演習搭配城鎮韌性演習，既訓練軍方對敵軍的應處，也訓練非軍事部門對緊急事件的應變。搭配漢光演習，全國廿二縣市政府在防空演習後，將進行急救站、救濟站演練；此外，七月二日至卅一日內政部協同警政署開設防空避難的設施展覽，包括教學、文宣、防災物資整備等，擴大宣導防空避難演練。

國安人士說，內政部七月二日也將發布參酌各國經驗的新版「防空避難指引」，基本原則包含「地下優於地上」、「室內優於室外」、「兩牆原則」、「遠離危險物品」等。

國安人士表示，近來世界局勢動盪，各國都在加強防空避難設施與全民防衛體系的投資。民眾可以透過警政服務APP、消防防災ｅ點通查詢防空避難位置；另外，台灣九月將發布新版「全民防衛手冊安全指引」，全民國防網站也會正式上線。

內政部官員指出，搭配漢光演習，今年七月的城鎮韌性演習想定情境縮短到一天，將測試非軍事與軍事部門的通聯及災害應變體系的合作。此外，今年選定台北市的中正、中山、松山區，台中市的沙鹿、清水、梧棲區，以及台南市的中西、東、善化區，針對九區民眾進行全員避難演練。

國安人士總結說，演習目的是為了測試準備是否充足，希望民眾藉由演練熟悉如何應對，也改變大家對萬安演習「警報響了就到超商等」的習慣，越熟悉就越能在因應災害時做出反應，從演習改革到民眾大規模參與，是整體社會韌性提升的關鍵。

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