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    人頭助理月薪21萬比立委還高 檢批林岱樺：領好領滿

    林岱樺被控貪污起訴，發4點聲明喊「清白」。（資料照）

    林岱樺被控貪污起訴，發4點聲明喊「清白」。（資料照）

    2025/06/24 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林岱樺從二○○二年起擔任立法委員，迄今已擔任七屆立委。檢調查出，林岱樺擔任立委期間，立法院將公費助理的薪資從每月總額四十萬元提高至四十七萬餘元，加班費也從每月八萬餘元拉高至九萬四千餘元，林都是「領好領滿」，甚至人頭助理的月薪高達廿一萬元，比立委每月十九萬元的薪水還高。

    二○二一年間，林岱樺被檢舉在擔任立委期間，疑不法收受政治獻金（另案偵辦），檢調追查服務處金流時，意外查出案外案，發現林岱樺涉用人頭詐領助理費，無奈當時案件偵辦遇到瓶頸，直到去年雄檢檢察長黃元冠上任，重新檢視雄檢所有案件，認為案件尚有突破口，指派兩位主任檢察官推進偵辦進度，才讓案件有新突破。

    檢調首個突破口，就是林岱樺的表哥駱和明。當初立案偵辦時，駱清楚說出自己沒有擔任過林岱樺的公費助理，是林的父親林三郎（二○一八年過世，不起訴處分）要他交出個人帳戶及身分證，但當檢調打算重啟案件偵查時，駱已於二○二三年過世，清查發現駱和明從二○一一年五月至二○一五年四月，共詐領三一九萬餘元薪水。

    而另名被林岱樺用來假報人頭助理的王瓊翎（大弟媳）更誇張。檢調發現，王女二○二三年四月向立院申報的薪水從每月六萬多元，隔年五月調漲到十一萬餘元，連續領了四個月後，又降至四萬三千多元，甚至二○二三年七月還曾領到廿一萬四千多元的月薪，比林岱樺每月擔任立委十九萬元的薪水還要高。

    但林岱樺到案後始終否認涉案，還說「父親林三郎有交代，我一人投入選戰，全家要無條件支援」，家人互相幫忙選情、生活日常事務是人之常情。但她始終無法交代為何虛報王、駱兩人薪水，只想把罪責推給二弟林岱融，也成為檢調認定她犯罪的重要證據。

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