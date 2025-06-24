自由日日shoot》親人做人頭 A走近1500萬 涉詐助理費 綠委林岱樺起訴

民進黨立委林岱樺詐領助理費案，雄檢起訴林等九人。（資料照）

2025/06/24 05:30

〔記者黃佳琳、洪定宏、陳昀／綜合報導〕有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺爆發詐領助理費案，檢調經過四個月的偵查，認定她以人頭詐領助理費一四七三萬餘元及廿二萬餘元助理加班費，偵結後依利用職務機會詐取財物及公務員登載不實罪嫌起訴林等九人。對此，林岱樺強調「我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人」。

林岱樺：會撐過這場風雨

民進黨廉政會主委邱駿彥昨受訪表示，將於今天的廉政會例會加入臨時提案，討論何時請林岱樺前來說明，今天還不會做出處分決議；不過，廉政會仍不排除在判決前先加以處理，給社會大眾交代。

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民進黨廉政會今列臨時提案

負責操盤林岱樺投入高雄市長初選的通法寺住持釋煌智（俗名：洪正威），則是利用林三郎（林岱樺之父）基金會弘揚阿彌陀佛淨土法門的機會，對外勸募籌取款項，拿出五九一萬元支付「立委林岱樺基金會團隊」共廿七位員工薪資，也被檢方依背信及公益侵占罪起訴。

雄檢指出，林岱樺擔任第七屆（二○一一年）至第十一屆（二○二四年）立法委員期間，明知駱和明（表哥、二○二三年歿）、王瓊翎（大弟媳）沒有擔任她的公費助理，仍將兩人列入助理名冊，向立法院申報兩人薪資，十三年共詐領一四七三萬六千餘元，這筆錢被她用來買車、支付二弟林岱融的會計師事務所相關庶務費用。

另擔任林岱樺助理的周忠信等五人，則是林岱樺擔任第九屆（二○一六年）至第十屆（二○二○年）立法委員期間，向立法院不實申報助理加班費，合計詐領廿二萬八千餘元公費助理加班費。

據悉，今年二月林岱樺到案後否認涉案，堅稱自己不管這些事，過去財務都是交由父親打理，父親過世後則交給胞弟林岱融負責服務處助理薪資申報等事務，但林岱融到案也不認罪。

林岱樺昨天下午發出聲明，強調從政多年最珍惜的就是「清白」二字，將全力配合司法，「爭取我及團隊的公道」；她相信真相終將水落石出，「因為我問心無愧」。

將滿五十三歲的林岱樺，二○○一年首次參選就當選立委，二○○四年連任，二○○八年落敗後，短暫出任行政院青輔會主委。二○一一年參加立委補選勝出，二○一二年再當選立委並連任至今，總共七次當選立委。林岱樺曾獲民進黨高雄縣長提名，後因高雄縣市合併，在二○○九年取消縣長選舉；二○一六年曾角逐高雄市長初選落敗。

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