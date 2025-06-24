7月啟動全國大遶境 首站花蓮 罷團估至少罷掉10藍委

罷免團體昨召開「萬人響應五區補件全過」記者會，呼籲新北11選區、新竹2選區、台中2選區、3選區、8選區民眾，在補件最後倒數階段出來連署。 （記者陳鈺馥攝）

2025/06/24 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免肉搏戰已正式開打，據悉，罷免團體七月起將啟動全台大罷免、大遶境，並鎖定頭號目標、國民黨團總召傅崐萁，遶境起點將從花蓮出發，盼以護國、保台等訴求，催出同意罷免票。罷團人士誓言，「七二六」至少罷免十席以上的藍委，他們不會掉以輕心，會朝「全罷」目標邁進。

訴求護國、保台 朝全罷目標邁進

中選會上週宣告廿四件國民黨立委及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案。罷團也積極籌備三階宣傳活動，如規劃「日日記者會」，讓罷免議題持續延燒；民進黨也與罷團密切合作、連線造勢，罷團也將在七月初舉行全台大罷免、大遶境行動。

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罷團人士表示，遶境是台灣民間信仰的宗教盛事，目的在淨化地方、驅除邪煞、祈求平安；此次大罷免行動亦是如此，目標為淨化國會、驅除不適任立委，並祈求台灣平安。他強調，護國、保台是全民的責任，希望透過遶境行動，促使地方投下同意罷免票。

籌備三階宣傳活動 持續延燒議題

對於可望「下架」的罷免名單，罷團人士說，交叉分析民調、連署狀況，並觀察地方情勢，包括台北市徐巧芯、李彥秀、王鴻薇；新北市葉元之、廖先翔；桃園市涂權吉、牛煦庭；台中羅廷瑋、花蓮傅崐萁、台東黃建賓等十人，皆是高機率可成功罷免的人選，但罷團不會掉以輕心，會朝「全罷」的目標邁進。

民進黨立委沈伯洋表示，大罷免是全台的社會運動，遶境活動會盡可能到各個縣市，不會丟下任何選區。

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