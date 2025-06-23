《新竹》大罷免大成功 竹市雙罷發表主題曲

竹市罷免市長高虹安、立委鄭正鈐雙罷團體，昨發表「大罷免大成功」主題曲。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/23 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市罷免市長高虹安、立委鄭正鈐雙罷團體昨發表《大罷免大成功》主題曲，由陽明交大教授董昭民和新竹雙罷發言人林志潔教授一起創作歌詞，且有國台語不同版本，歌聲激昂宏亮，民進黨團總召柯建銘聽了表示，就像是吹響勝利號角的詠歎調。

林志潔表示，中選會已公布將於七月廿六日舉行大罷免三階投票，新竹雙罷在第一階和第二階，有市民朋友們的踴躍支持，才能邁入第三階，在此關鍵時刻，音樂人也站出來了！

請繼續往下閱讀...

她說，知名作曲家董昭民教授特別為了第三階罷免，創作《大罷免大成功》主題曲，並和她一起創作歌詞，在她服務處舉辦發表會，現場邀請主持人歌手Lisa、創作歌手陳秋山與數十名志工合唱。

林志潔說，創作過程中，她與董昭民認為有幾個重要觀念希望能藉由這首歌傳達，這次大罷免並不是政黨的對立，而是守護民主、保護台灣，最重要的概念就是反共，堅守民主。

董昭民說，關心國家是每個國民的事，身為一個音樂人，希望能透過樂章，讓大家一條心，在三階投票前唱出大家的聲音，他很榮幸將這首歌獻給台灣人，讓大家都能團結在一起。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法