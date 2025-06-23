《桃園》桃園罷魯誓師 籲中壢人投同意票

桃三罷魯團隊三階罷免投票宣傳行動起跑。（記者李容萍攝）

2025/06/23 05:30

桃三罷團集結呼口號、遊行 綠營議員、領銜人接力宣講

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕中央選舉委員會廿日審定公告首波罷免案，決議七月廿六日投票，桃園市六個選區國民黨立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華全數進入第三階段。第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」罷團昨在愛麵子民主基地前辦理「一起出發，作伙遊行」為罷免魯明哲第三階段揭開序幕；民進黨桃園市黨部也舉辦黨員代表大會，主委黃傅淑香強調「市黨部將會與中央黨部、公民團體密切合作，全力支援各區罷免行動，成為堅強後盾」。

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領銜人強調非惡罷 而是罷免黨意立委

桃園市議員張曉昀、彭俊豪、黃崇真、魏筠等人與桃三罷免魯明哲領銜人羅怡雯昨接力宣講，同時亮相全新背心，還有機車隊、腳踏車隊與舉牌部隊等沿街大喊「大罷免GO、GO、GO」等口號，呼籲中壢選民七月廿六日勇敢站出來同意罷免。

羅怡雯表示，罷免魯明哲的二階連署合格率高達九十四％，罷免是人民的權利，中壢選民可依自己心意來罷免投票，罷團會很有理性回應所有選民的問題，選民如有不一樣論述，歡迎提出來討論，不希望用對立或傷害仇恨方式來對應彼此，那對社會沒有幫助。

羅怡雯說，這不是惡罷，如果魯明哲做得好，人民絕對會鼓勵和肯定，因為魯不夠努力、不夠專業，不符合期待，大家才發動罷免。

張曉昀、彭俊豪、黃崇真、魏筠等人抨擊國民黨桃園的六區立法委員都是黨意立委不是民意立委，沒有自己的名字，他們的名字都叫做「傅崐萁」，否則不會在國會惡意刪減一些對於民眾福國利民的法案，呼籲中壢選民七月廿六日出來投下同意票，讓國會撥亂反正，來守護下一代、守護台灣的民主。

民進黨桃園市黨部昨召開黨員代表大會，包括黨副秘書長何博文、不分區立委王義川、郭昱晴、林月琴、張雅琳、法務部政務次長黃世杰、中華顧問工程司董事長鄭運鵬、桃勤公司董事長趙正宇及各區議員等均出席黨員代表大會。

民進黨市黨部主委：守護民主

黃傅淑香表示，面對藍白聯手破壞國會制度、親中勢力滲透國會、市長張善政市政無為、桃園藍委濫權砍預算，民進黨絕不能退讓，會與全台公民共同參與罷免行動，這不只是一次制度的行使，更是一場守護民主、守住台灣未來的集體戰役，市黨部將與所有黨員、公職同志並肩前行，找回桃園人的光榮感，「也為二○二六勝選，打下堅實的基礎」。

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