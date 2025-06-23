遭裸照勒索還被質疑 林亮君︰對女性傷害大

台北市議員林亮君前往松江市場宣導同意罷免，她說，罷免並非針對單一選區立委，而是回應藍白聯手造成的國會亂象。（記者劉詠韻攝）

2025/06/23 05:30

痛斥缺乏同理心 籲重視數位性暴力 指「沒有人該承受這種對待」

〔記者劉詠韻、何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員林亮君近期遭人以裸照威脅，雖已報警處理，對方仍傳訊息勒索「五萬美金」；林亮君昨前往松江市場宣導同意罷免，談及有不同立場的網友指控她自導自演，讓人心寒，也痛斥缺乏同理心，加深對女性的傷害，呼籲重視數位性暴力的嚴重性，「沒有人該承受這種對待」。

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被控自導自演 林︰心寒但不退縮

林亮君昨上午與民進黨發言人吳崢前往松江市場宣導同意罷免，兩人表示，罷免並非針對單一選區立委，而是回應藍白聯手造成的國會亂象，民進黨公職接下來也將進入「選舉模式」，深入各基層場域呼籲民眾站出來支持罷免。

兩人昨在松江市場受到許多攤販的歡呼響應，有路過民眾收下宣傳用衛生紙包，熱情高喊加油、力挺大罷免；但也因圍觀民眾過多，影響出入，一度有攤販不滿嗆聲「不要講了」、「趕快走」。林亮君表示，遇到不同立場的民眾都很正常，秉持互相尊重，接下來三階，民進黨公職將進入選舉狀態，她也將透過語音電話等多元管道催票。

AI深偽技術以假亂真 批卑劣行徑

林亮君昨受訪提到近日的裸照威脅風波時表示，面對如此嚴重的性別威脅，仍有立場不同的網友私訊指控她「自導自演」，讓人心寒；這樣的指責不僅缺乏同理心，也加深對女性的傷害，尤其AI技術日趨成熟，假訊息與深偽技術已可能以假亂真，對受害者造成極大困擾。不論政治立場，每個人都應該挺身而出，切勿袖手旁觀，「沒有人該承受這種對待」，也應重視數位性暴力的嚴重性。

市場宣導大罷免 民眾熱情響應

林亮君說，以性影像為勒索工具，是極其卑劣的行徑，不但下流，更視法律如無物。二○二一年深偽技術（deepfake）換臉性影像事件中，多名政壇女性的臉被合成到成人影片，成為有償販售的商品，這是赤裸裸的數位性暴力。她不會把這次事件與當前政治情勢或大罷免做連結，靜待警方與檢調單位釐清真相，也不會因此退縮，停下腳步。

台北市議員林亮君（左）與民進黨發言人吳崢（右）昨前往松江市場，宣導同意罷免。（記者劉詠韻攝）

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