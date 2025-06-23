藍營反罷 跨區成立護民主助講團

國民黨主席朱立倫昨出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，並與台北市李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇等五立委一同呼籲大家投下「不同意罷免」的選票。 （記者田裕華攝）

2025/06/23 05:30

〔記者賴筱桐、羅國嘉、林欣漢／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨天上午到新北市出席黨籍中和區立委張智倫、永和區立委林德福舉辦的「反惡罷、戰獨裁」說明會，朱批評民進黨用大罷免鬥爭在野黨，呼籲民眾在七月廿六日投下「不同意罷免票」；國民黨昨也宣示全面啟動「愛國者行動」，朱立倫除了與藍營縣市首長連線，研討各地戰略，並整合成立「護民主助講團」，也會陸續推出網站、文宣，強調「票投不同意，綠共沒有力」、「票投不同意，台灣大勝利」。

侯未出席雙和活動

國民黨昨天在雙和地區舉辦反罷免活動，先前多次表態「會與黨籍立委並肩作戰」的市長侯友宜並未出席，改由爭取參選二○二六新北市長的副市長劉和然參加，侯在同時間出席「館長」陳之漢於新莊區舉辦的全國健美公開賽；朱立倫緩頰說，侯會與每位黨籍立委密切配合，向市民說明六位新北市籍國民黨立委的政績。

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立法院長韓國瑜昨也未出席，但有錄製影片力挺，肯定張智倫和林德福在國會的表現，指兩人沒有犯錯卻被罷免，這是一場政治鬥爭，只有投下不同意才是對台灣民主的肯定。

在昨天藍營的「反惡罷、戰獨裁」室內會場外數十公尺，「雙和罷團」也向路人宣傳罷免理念，不料有一名罷團志工被一名婦女用力拍打背部，警方已將施暴的婦人帶回調查。

另外，國民黨昨也全面啟動「愛國者行動」。國民黨指出，朱立倫日前先後與藍營四位直轄市長會面，接下來還要協調跨區域的力量，整合成立「護民主助講團」，一起阻止民進黨的大惡罷行動。

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