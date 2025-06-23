綠營挺罷 啟動大選模式立體作戰

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/06/23 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免進入三階肉搏戰，民進黨已提前佈陣，通令各罷區黨公職協助罷團舉辦座談、街頭宣講等活動，研議七月舉辦大型造勢，並根據各區情勢規劃創意型活動。立委指出，民進黨將採大選模式的立體作戰，在組織、論述、法律上提供奧援，從先前做公民團體「後盾」，進一步轉為「並肩同行」。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪直言，國民黨沒招了，朱立倫為保黨主席大位才喊出區域聯防，沒有正面訴求、理念價值爭取人民支持，只能以打擊執政黨的手段，喪失擴展中間、理性、經濟選民的企圖與能力，走回往深藍光譜靠攏的老路。

請繼續往下閱讀...

至於綠營具體策略，黨中央已向各罷區下達指示，包括提供看板點及陸戰掃街等，協助加溫罷情；青年部則以藍白色系浪花發想「夏日破浪行動」，號召青年走上街頭。空戰方面，民進黨公布「文宣三箭」，透過影片、網站、文宣等形式訴求「罷免投同意」，呼籲對「傅隨組織」說不。

兼任新北市黨部主委的立委蘇巧慧說明，黨部正陸續在各地舉辦「顧咱台灣基層工作會議」，讓更多民眾了解未來三階的戰略與節奏，同時號召更多人加入「護台志工隊」，和公民團體並肩同行，擴大守護台灣的基層實力。

民進黨團副書記長郭昱晴評估，罷團受眾與民進黨支持者不同，陸戰上以民代為主，支援罷團可能較缺乏的選戰經驗，尤其是加強鄰里的部分；同時，罷團可能遭受不理性攻擊，民進黨將提供法律諮詢等後盾。

陸空全發 分區專人支援

從做後盾 轉為並肩同行

民進黨立委林俊憲也說，民進黨將轉為大選模式，陸空戰全力出動，將劃分區域、由專人負責支援；而空戰方面，民進黨將在論述上支援罷團，黨團也會堅守國會崗位，結合社會力量，全方面立體作戰。

一名地方人士觀察，罷免與傳統選舉性質不同，選舉是政黨帶頭衝，罷免則是公民先行、政黨配合協助，又因各罷區特性及罷團狀況差異，在看板及活動規劃等方面需有更多考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法