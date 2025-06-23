花蓮夏戀嘉年華撞期罷免投票 議員質疑 縣府為救傅延後

花蓮縣無黨籍縣議員楊華美質疑縣府把夏戀嘉年華改期是為了干擾罷免傅崐萁的小動作。（翻攝楊華美臉書）

2025/06/23 05:30

〔記者王錦義、蔡昀容／綜合報導〕「花蓮夏戀嘉年華」演唱會今年訂於七月下旬舉辦，與七月廿六日的罷免投票撞期，由於往年都在七月初舉辦，加上花東地區的車票難買，外界質疑花蓮縣政府是否為了干擾罷免投票？縣府昨否認有政治考量，表示活動日期早就決定；但無黨籍縣議員楊華美指出，在縣府的觀光海報中，活動原訂七月九日到十三日，後來才延到七月下旬，疑是縣府為了搶救藍委傅崐萁，故意干擾返鄉交通的手法。

縣府否認有政治考量

縣政府行政暨研考處回應，演唱會舉辦的日期早在罷免案成立之前就確定，主要考量是避開國家考試及其它縣市的重要活動，與罷免投票日毫無關聯性；縣府也稱，觀光預報刊物通常在前一年底就印製，實際仍要看計畫執行、標案等，海報都會註明「活動時間及地點依主辦單位公告為主」，日期只是暫定。

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楊華美仍質疑，縣府今年初出版的《花蓮觀光地圖》，「夏戀」演唱會明明是七月九日到十三日，歷年除了疫情例外，幾乎都固定在七月上旬舉行，演唱會在七月廿三日至廿七日舉辦，剛好跟廿六日的罷免投票日撞期；況且廿六日當天還有營養師、護理師、心理師、社工師等多項國考，縣府所謂的「避開國考」說法根本站不住腳，反而曝露「護航傅崐萁」的意圖，要求縣府公布變更日期的決策會議紀錄。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，按照往例，活動主管機關評估參與人次有疏運需要，台鐵會配合調度人力，加開列車。

葛瑪蘭客運總經理李俊仁說明，按照往例，地方政府或主管機關經評估之後，若提出疏運需求，業者會在人力範圍內，配合加開班車疏運。

罷團「微光花蓮」也說，七月廿六日投票日當天的火車票要六月廿七日零時之後才能訂票，目前無法預估跟演唱會撞期的影響，將研擬推出共乘等其他配套措施，鼓勵花蓮青年返鄉投下同意票。

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