「拔傅總部」成立》沈伯洋：台灣若被併吞恐損失50兆

花蓮罷免傅崐萁行動總部昨成立，高喊「挺台灣‧愛花蓮‧同意罷」。（記者王錦義攝）

2025/06/23 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免國民黨花蓮縣立委傅崐萁的公民團體「微光花蓮」，昨天舉行「拔傅總部」開幕茶會，支持「罷傅」的其他團體、民進黨立委沈伯洋、陳培瑜等人也到場力挺；沈表示，傅在花蓮懸掛看板，自稱幫花蓮爭取多少預算，但台灣一旦被中國併吞，損失恐高達五十兆元，相信花蓮縣民的選擇應該非常清楚。

包括民進黨籍花蓮縣議員張美慧、胡仁順、林則葹，無黨籍縣議員楊華美等人都受邀出席茶會，花蓮縣議長張峻雖未出席，但也指派辦公室主任到場。

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沈伯洋說，傅崐萁到處懸掛看板，宣稱幫花蓮爭取一六一億元等等，其實中央政府每年多給花蓮縣二百多億元，更不要講現在給的補助款，有多少被縣府卡住，從去年○四○三地震至今，傅宣稱要給的，花蓮人民的根本就拿不到，最後可能只是進了「特定人士」的口袋，傅若續留國會，台灣一旦被中國併吞，台灣至少損失五十兆元。

沈伯洋並在罷傅總部的牆面寫下「真善美勇」四個字來鼓勵花蓮人。他表示，對花蓮人很有信心，因為民心思變、愈來愈多的花蓮人逐漸識破傅崐萁長期編造的謊言，已有勇氣對抗傅了；陳培瑜說，花蓮在傅多年的糟蹋下，很多人才無法留下來，讓花蓮人非常心痛。

葉春蓮：傅挑撥花蓮和中央 最可惡

花蓮知名的退休老師葉春蓮指出，「台灣是我的國家，中共統治台灣，誰都活不下去，傅崐萁可能會跑去美國、歐洲。」傅一再說謊欺騙花蓮人並卸責中央，不斷挑撥離間花蓮跟中央的關係，這是傅最可惡之處。

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