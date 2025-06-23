補件大作戰 全台5罷團掃街衝刺

「撕除惡銘」罷團每日十多組志工快閃行動連署站深入二選區各地衝刺收件，力拚二階補件成功。（記者廖雪茹攝）

2025/06/23 05:30

〔記者歐素美、陳建志、廖雪茹、羅國嘉／綜合報導〕中央選舉委員會廿日公告國民黨立委傅崐萁等廿四件罷免案二階過關，但仍有顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔、林思銘、羅明才等五罷免案須補件，五罷團昨也展開「補件大作戰」，在台中、竹縣、新北街頭掃街衝刺連署書。

台中市罷免團體昨召開「四面八方，救援中八」聯合記者會，兵分四路在豐原街頭宣傳，民進黨立委蔡其昌及市議員黃守達、謝志忠等也都到場支持。

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中二罷團發言人林宣宏表示，顏寬恒日前質疑「中二解顏」的收件進度慢代表不符民意，但真實的民意絕對不容這樣踐踏；中三罷團志工「一陣風」說，罷團會拚到最後一刻。

中八罷團領銜人廖芝晏也呼籲全國民主力量支援，讓江啟臣回到民意面前接受檢驗。

學者周婉窈說，敵對勢力利用立法院的立法來毀滅台灣，罷團是民間發起的力量，「大罷免，救台灣」一定要成功。

國民黨豐原區黨部昨也舉辦反罷免宣講活動。國民黨立委謝龍介到場為江啟臣助講，痛批民進黨「無天良」；江啟臣分享個人政績；顏寬恒則趁著週末假日積極參與地方大大小小活動，爭取選民認同；楊瓊瓔則保持平常心，一樣勤走基層。

罷免新竹縣第二選區國民黨立委林思銘的「撕除惡銘」罷團志工群，昨持續到竹東、竹北及仁義市場、六家車站、文化公園等地，邀請鄉親朋友踴躍支持，力拚最後補件機會。

「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷表示，罷免林思銘連署書不足一九三八份，他們持續收件，有信心能在六月廿八日完成補件。

新北市第十一選區國民黨立委羅明才案的第二階段連署書尚不足五六四份，補件最後期限至廿九日。公民團體「拔羅波」發言人琪琪表示，目前積極奔走各大捷運站口、市場及學校周邊收件，補件期間也有「剷除黑芯」等其他罷團進入新店和深坑地區支援，期盼在期限內突破門檻。

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