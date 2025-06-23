罷江啟臣指控 500份連署書遭惡意剔除

罷免國民黨立委江啟臣領銜人廖芝晏（右二）昨質疑二階連署，遭台中市選委會惡意剔除五百多份。（記者歐素美攝）

2025/06/23 05:30

姓「黃」的幾無一倖免 名字有「鳳、育、真…」也受波及

〔記者歐素美／台中報導〕台中第八選區罷團「一罷擊臣」昨質疑，該團二階送件被惡意剔除五○○多份連署，「黃」姓民眾的連署書幾乎無一倖免被剔除，名字裡面有「鳳、育、真、亞、祐、禎」等字也受波及，甚至連署人查對結果統計表也洩漏給國民黨，質疑台中市選舉委員會配合國民黨、盧秀燕市府嚴審刪件，力保國民黨市長接班人江啟臣罷免案無法進入投票第三階段。

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罷團批中市選委會洩資給國民黨

台中市選委會否認不法，指立委罷免案的連署人名冊查對機關為台中市各選舉區內戶政事務所與選委會，各區戶政事務所將其查對結果併入選委會查對結果後，再經選委會報請中選會審定；罷免案連署人名冊查對結果統計及相關資訊，查對結果經中選會審定後，中選會即已公開。

市選委會：中選會審定後即公開

「一罷擊臣」罷團領銜人廖芝晏指出，該罷團二階送件遭到惡意剔除，姓名、地址、身份證及簽名的欄位，被嚴重剔除高達一一○○多份，經核對資料及連絡連署民眾後，發現個資是對的，但姓「黃」的民眾幾乎全被剔除；名字裡面有「鳳、育、真、亞、祐、禎」等字多被剔除；民眾的印章是用篆體字或者印章上有某某人「印」等字樣也被剔除；簽名寫簡寫，依法是可以過關的，或簽名太草但是可以辨識的，多被剔除；另中選會規定冠夫姓若回復本姓也不會被剔除，結果這些狀況在中八基本上都被剔除，光是這些被判無效的連署就有五○○多張。

廖芝晏表示，同期審查的中三、中二區未出現同等的剔除標準，合理懷疑選委會受到政治壓力，配合國民黨、盧秀燕市府嚴審刪件，力保江啟臣。

廖芝晏並強烈反擊國民黨日前指控中八選區有「四十四份死亡連署」，強調所有連署書均由志工在街頭等地一張一張親手收集，呼籲中選會與檢調單位立即啟動調查，還原真相，中八罷團會完全配合調查。

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