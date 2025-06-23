新聞分析》世界越亂 國家越要團結

總統賴清德出席「『團結國家十講』第一講－國際扶輪社3490地區第九分區聯合例會」，賴清德會後與來賓們合影。（記者王藝菘攝）

2025/06/23 05:30

記者陳昀／特稿

面對國際情勢動盪、中國複合式威脅漸趨嚴重，賴清德總統多次呼籲「對內競爭、對外團結」，但藍白置若罔聞，仗著國會多數，聯手推動違憲的國會擴權法案、恣意刪凍中央政府總預算；賴多次向在野黨遞橄欖枝未果，如今展開「團結國家十講」，繞開政黨惡鬥、直接面對人民，凝聚國人共識，認同台灣是具主體性的國家，並團結成為國家最堅實的防線。

面對賴清德啟動「團結國家十講」，藍白同聲質疑是為「大罷免」大登場；但回顧過去一年多來，國民黨、民眾黨在立法院推動違憲的國會擴權法案，濫刪濫凍中央政府總預算、封殺立委赴中納管相關法案數百次，催生出公民發起的「大罷免」，國民黨卻不思檢討，還以造假連署搞罷免反制，才是讓「大罷免」如野火燎原、一發不可收拾的根本原因。

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國際情勢瞬息萬變，烏俄戰爭、中東戰火、美國關稅政策九十天緩衝期將至，中國對台軍事脅迫、灰色襲擾等挑戰不斷，賴清德深知台灣必須「團結」才能應對地緣政治的變化與中共威脅，因此一再訴求國內團結，化危機為轉機，並邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌聽取「重要情勢國安簡報」，卻在連日交涉下最終破局。

為了促進「團結」，國安簡報不僅參照各國的實務運作，特別規劃賴總統全程陪同及綜合討論時間，都是賴政府向兩黨主席展現的誠意；去年世界十二強棒球賽奪冠，府秘書長潘孟安邀約四黨代表合體共享國家隊榮耀，到賴總統邀請立法院長韓國瑜組跨黨派慶賀團參加美國總統川普就職，以及舉行「五院院際會商」等，賴頻向在野黨遞出橄欖枝，卻未能獲得善意回應。

世界局勢越動盪，國家更應該要團結，「團結國家十講」是賴總統跨越政黨分歧尋找的第三條路。既然藍白拒絕對話，賴總統直接面對社會，更有機會凝聚最大共識、促進國家團結，進而穩定外部關係、對抗在野挑戰。後續的議題設定能否讓民眾有感，引發公眾討論與共鳴，並進一步促進社會對話，也是賴總統的重要功課。

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