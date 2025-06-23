「團結國家十講」》朱：賴應講幫人民解決什麼問題

針對賴清德總統啟動「團結國家十講」，國民黨主席朱立倫認為，應該講的是人民關心的議題，而不是講個人或一黨之私的國家權力。（記者賴筱桐攝）

2025/06/23 05:30

〔記者賴筱桐、陳奕劭／新北報導〕賴清德總統啟動「團結國家十講」，說明國家面臨的挑戰及政府的因應政策。國民黨主席朱立倫昨天質疑，賴總統到底是為了團結台灣？還是團結個人的權力？應該講清楚幫人民解決了什麼問題。民眾黨主席黃國昌昨天受訪時嘲諷說，賴在大罷免投票之際啟動「團結十講」，應該定性成「鬥爭十講」，鬥爭在野黨只會讓台灣社會更對立、衝突。

朱立倫昨天上午出席國民黨籍新北市立委張智倫、林德福舉辦的「反惡罷、戰獨裁」說明會，媒體詢問朱有關賴清德「團結國家十講」首站昨晚從新北出發的看法。朱受訪說，不知道總統到底是為了團結台灣？還是為了團結個人的權力？只為一人之私、一黨之私就要消滅在野黨，罷免所有在野黨的立委，這是開民主國家的首例、惡例。

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朱立倫表示，賴總統應該回答人民關心的問題，包括荷包會不會變少、買不起房子、孩子能否就業、關稅稅率到底多少、美元匯率變多少、美債讓台灣的外匯存底損失多少？以及治安、司法、國防安全等等。

黃國昌則批評，賴清德從去年就職以來，一直「用嘴巴喊團結」，實際上卻動用司法手段追殺政敵，對在野黨發動大罷免只會讓台灣社會更對立、衝突，賴此時啟動的「團結十講」應定性為「鬥爭十講」，嘴巴上喊團結，實際是鬥爭在野黨、繼續分裂台灣社會。

他表示，為了促進國家團結、台灣和諧，他身為民眾黨主席樂意與賴清德公開對談「人民關心的十件大事」，讓賴面對過去這一年來執政成績蒼白，不管人民痛苦，只顧著民進黨奪權，有這樣的政府，台灣人民別無選擇，只能自己拯救台灣。

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