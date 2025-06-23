拒國安簡報又抹黑「十講」》 民進黨：藍白黨魁破壞國家團結

總統賴清德昨展開「團結國家十講」的第一講，強調中華人民共和國從來沒有統治過台灣任何一天。（記者王藝菘攝）

2025/06/23 05:30

〔記者陳昀、劉詠韻／台北報導〕賴清德總統昨展開「團結國家十講」，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌相繼批評賴一邊政治鬥爭、一邊說要團結國家，應先停止大罷免。民進黨發言人卓冠廷反駁，賴總統用心良苦邀請在野領袖國安簡報遭拒，如今再以當前國內外局勢展開「國家十講」社會溝通，又遭藍白無理抹黑，在在證明破壞國家團結、政治算計的就是藍白兩黨黨主席，需要全民關注才能改變台灣現況。

卓冠廷指出，過去一年世界局勢急速變化，中國不斷強化印太地區軍事行動，加大、加強滲透台灣力道，在國家面臨種種挑戰的關鍵時刻，賴總統展開「團結國家十講」，直接向國人說明台灣當前面對的各項挑戰，以及接下來希望帶領國家繼續往前進的決心。

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卓冠廷說，不只台灣人，連國際社會都焦急萬分，勸阻在野黨不要在國會惡意刪減國防及國安預算，應展現台灣自主防衛的決心，藍白卻執意杯葛相關預算與法案，因此，需要全民的關注，才能改變台灣現況，真正破壞團結、阻撓強化國防的，就是持續在國會毀憲亂政的藍白兩黨，「既然藍白不願和國家團結，就讓我們與兩千三百萬國民一起為未來奮鬥」！

遺憾朱黃錯失理性對話的機會

民進黨另一發言人吳崢昨到台北市宣導同意罷免時也表示，台灣面臨國內外各種挑戰，政府必須走進人民，與社會面對面溝通政策目標，凝聚共識，這也是總統舉辦「團結國家十講」的原因。很遺憾在野黨主席各有政治盤算的前提下，錯失了理性對話的機會，他呼籲朝野政黨應以國家利益為重，超越黨派算計，共同面對挑戰。

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