「團結國家十講」》賴：中華人民共和國從未統治台灣

總統賴清德昨展開「團結國家十講」的第一講，強調中華人民共和國從來沒有統治過台灣任何一天。（記者王藝菘攝）

2025/06/23 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨展開「團結國家十講」的第一講，對於中國宣稱台灣「自古以來」就是中國不可分割的一部份，賴從信史時代之前開始爬梳歷史，論述台灣起源於獨立生態系，日方在「舊金山和約」也僅放棄台澎權利，未將台灣交給當時建國不到兩年的中華人民共和國，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實，中華人民共和國從來沒有統治過台灣任何一天。

賴清德昨晚在國際扶輪三四九○地區七社聯合例會展開首場次的「團結國家十講」，第一講主題談「國家」。賴引述考古資料指出，台灣自信史時代以前就有獨立生態系，包括台南左鎮化石園區有距今四十至八十萬年前的早坂犀牛、猛獁象、四不像鹿、金絲猴等化石，並在菜寮溪發現距今三千至三萬年前的左鎮人頭蓋骨，台灣史前博物館也發現距今四千八百年至六千年前的大坌坑時代的考古遺址，台灣也是公元四千年前南島語族文化的起源中心，台灣早就有文化、有動物、有人，而且跟中國沒有關係。

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賴清德接著爬梳大航海時代，在荷蘭人、西班牙人登陸台灣前，台灣與中國沒有任何從屬關係，直到一六六二年鄭成功擊敗荷蘭人，才與中國產生關聯；但一八九五年馬關條約，清帝國明確割讓台澎給日本後，中國政權再無聲索台灣主權的立場。

賴清德說，日本投降後的一九五一年，日方在舊金山和約僅稱「日本政府放棄對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求」，並沒有把台灣交給中華人民共和國，當時中共建國不到兩年，中華人民共和國從來沒有統治過台灣任何一天。歷史清清楚楚告訴我們，中國所講的「台灣自古就是中國不可分割的一部分」不是事實。

細數台灣經濟民主傲人成就

盼「團結」成最堅實的防線

對於台灣各項傲人成就，賴清德細數，包含經濟表現、民主自由等，像是IC封裝測試全球第一，晶圓代工全球第一、筆電製造逾全球七成、生成式AI伺服器九成來自台灣等，「難怪中國一定要併吞台灣」。

賴說，為了保護台灣，守護民主、保護人民、維護經濟發展的成果，他特別召開國安高層會議，定位中國為境外敵對勢力，並提出十七項因應策略，希望全體國人攜手打拚，讓「團結」成為國家最堅實的防線，共同守護主權、讓國家更強、讓台灣的民主之光照亮全世界。

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