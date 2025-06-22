涉死亡連署 國民黨宜縣黨部3黨工各10萬交保

國民黨宜縣黨部前書記長俞凌傑裁定十萬元交保。（資料照）

2025/06/22 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等人涉幽靈連署罷免民進黨立委陳俊宇案，宜蘭地檢署十九日依涉犯個人資料保護法及刑法偽造私文書等罪嫌起訴十二人，其中在押的縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐及礁溪黨部主任李姿慧，法院前晚召開接押庭後，裁定三人各十萬元交保，限制出境、出海八個月。

法院認為檢方已掌握具體事證

主委林明昌上月遭檢方約談後，以八十萬元交保，俞凌傑、陳堅豐及李姿慧則在四月被羈押迄今，法院前晚召開接押庭，認為檢方已掌握相關具體事證，裁定俞凌傑等三人各十萬元交保。

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檢方起訴指出，俞凌傑、陳堅豐在接受調查時護主心切，雖坦承偽造抄寫犯行，但對林明昌涉案部分極力維護，未完整交代犯罪經過，認為他們危害立委身分安定性，進而造成社會動盪，建請院方從重量刑。

李姿慧部分，檢方則認為她固然坦承犯行，但對犯罪過程未如實交代，檢調執行搜索時，企圖誤導辦案，且有滅證行為，也建請量處較重刑度。

宜檢四月廿四日發動首波搜索後，五月廿一日再約談主委林明昌等人到案，被告原列十八人，經檢方釐清全案，本月十九日起訴十二人，包括林明昌、俞凌傑等人。

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