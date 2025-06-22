焦點評論》藍營「政治災情」還在擴大

各縣市地檢署偵辦國民黨偽冒罷免連署案近日陸續起訴，一場藍營大規模的「政治災情」還在逐漸擴大，但國民黨主席朱立倫迄今始終無意負起最起碼的「道義責任」，為藍營集體犯罪的政治大醜聞，向台灣社會低頭認錯。（資料照）

2025/06/22 05:30

記者施曉光／特稿

各縣市地檢署偵辦國民黨偽冒罷免連署案近日陸續起訴，一場藍營大規模的「政治災情」還在逐漸擴大，但國民黨主席朱立倫迄今始終無意負起最起碼的「道義責任」，為藍營集體犯罪的政治大醜聞，向台灣社會低頭認錯，其背後考量不外就是避免藍營的「反罷堤防」出現潰決風險。

但從客觀現實來看，如果國民黨再不為自己的醜聞設下停損點，恐怕很難從這場政治泥淖中脫身。

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藍營立委這兩天持續猛攻罷免藍委案的第二階段連署，總計超過十五萬份被認定無效，就連有意參選黨魁的台中市長盧秀燕昨也公開質疑，全國公民罷團的無效連署書都是不實的死亡連署或偽造，並抨擊司法雙標，只辦藍、白不辦綠，藉此為自家人抄襲、偽造的醜聞洗地。

然眾所皆知，公民罷團第二階段的無效連署，絕大部分是因為與第一階段提議人重複，才被選務機關列為無效連署，與國民黨的死人連署、抄襲黨員名冊偽造連署的系統性組織作弊行為截然不同，國民黨想要藉由烏賊戰達到魚目混珠的效果，顯然難以得逞。

不過，事已至此，無論對於宣稱要「順利交棒」的朱立倫，或是汲汲營營要搶黨權的盧秀燕而言，前者可能是任內的背城一戰，取得一個還不算太難堪的大罷免結局，或許還能有尊嚴的下莊，後者則希望未來接下的戰場，不是焦土遍地，因此兩人只能孤注一擲，硬著頭皮幹到底。

對朱、盧而言，這場大罷免的最後結局，兩人可謂休戚與共，因為一旦藍營潰不成軍，不但朱立倫得難堪走人，給自己的從政經歷留下二○一六大選吞敗後的第二個大污點，而可望接手的盧秀燕，也必須面對藍營滿目瘡痍的斷瓦殘垣，無論對於二○二六的地方政權保衛戰，或是角逐二○二八總統大位，都不是好的起手。

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