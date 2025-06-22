中選會：重複連署依法剔除 無涉偽造

中選會表示，「重複連署」是依法剔除而為法律所定，與偽造情事無涉。（資料照）

2025/06/22 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨團昨表示，卅一位被罷藍委的連署書總計高達十五萬份屬重複連署、偽造、死亡連署等，要求中選會告發。中選會回應表示，「重複連署」無涉偽造情事，只要有連署前死亡或偽造情事，會循例予以職務告發。

死亡連署或偽造 依法告發

根據地方選委會提交給中選會的各公職人員罷免案連署人名冊查對結果統計表，文件列出每案被剔除連署的查對樣態，包含年齡不符、居住期間、具原住民身分、連署前死亡、重複連署、連署人為提議人、姓名錯誤或不明，戶籍地址錯誤或不明，未填具國民身分證統一編號或有錯誤、不明、未簽名或蓋章，以及有偽造情事等。

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中選會表示，無論是公投或罷免案的提議或連署只要有「連署前死亡」或「偽造情事」，均會依法循例予以職務告發，這是「刑事訴訟法」的法定義務，無差別待遇；同時也提到，「重複連署」則是依法剔除而為法律所定，與偽造情事無涉，依法循例皆是如此，自不在職務告發之列。

攤開罷免廿四件國民黨立委及高虹安的二階罷免查對數據，遭剔除連署的主要樣態有三種，包含「連署人為提議人」、「重複連署」及「居住期間」，其中又以連署人為提議人為大宗，廿五件加總共有八萬一三八一件。

罷藍罷綠團隊都曾喊：

一階簽過、二階也要簽

依「公職選罷法」規定，一階罷免提議需達原選舉人數一％，二階罷免連署則需十％，兩階段名單不得重複。實務上，為避免耗費，在一階提議僅會送出比法定門檻多一點的數量，再加上發起團體與民眾並無法得知提議書有無被選委會剔除，因此不論是罷藍或罷綠團隊，在二階連署期間皆曾呼籲選民「一階簽過、二階也要簽」，該筆數據與偽造並無相關。

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