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    藍營一階罷綠委 「提議前死亡」高達1825件

    罷免案表格

    罷免案表格

    2025/06/22 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕公民團體對國民黨立委發動大罷免，藍營則稱以罷制罷，也要罷免民進黨立委。但因幽靈連署，至今沒有任何一件罷免案完成二階送件。根據地方選委會查對結果，藍營進行十五件綠委一階罷免提議案，即便經過補件後，平均合格率僅七十三％，其中「提議前死亡」共一八二五件。反觀由公民團體發起已通過二階並成案的廿五件，被認定「連署前死亡」共六十四件。藍營與公民團體出現死亡連署數字有極大懸殊。

    罷藍二階僅64件 兩者數字懸殊

    罷免分三階段。第一階段「提議」，由原選區選舉人總數一％以上提議，門檻最低；第二階段「連署」，由原選區選舉人總數十％以上連署，且連署人不得與一階提議人重複，最後才會進入第三階段「投票」。目前已有廿四件藍委、停職中的高虹安市長罷免案將於七月廿六日投票，至於藍營發動的十五件綠委罷免案，尚無案完成二階連署。

    15件罷綠委案 提議合格率平均73％

    換言之，藍營在一階提議人數與送件數都較少的情況下，「提議前死亡」反而高達一八二五件。公民團體於二階所需連署人數較高，且送件數也較多的情況下，被認定死亡連署為六十四件。雙方數字確實出現極大懸殊。

    根據地方選委會查對結果，將藍營十五件綠委罷免案首次遞交一階提議數量及補件數量相加，「提議合格率」平均為七成三，僅蔡其昌、黃捷案合格率破八成二，李坤城、蘇巧慧、伍麗華、張宏陸、王定宇僅有六十一％至六十九％不等。

    攤開各項查對數據，十五件綠委罷免案因「居住期間」遭剔除為大宗，共有四九八七件、每案平均有三三二件，「戶籍地址錯誤或不明」共一三二三件、每案平均二六三件，「重複提議」二五四九件、每案平均一七○件，以上三項提議樣態占逾半不合格提議書。

    依中選會告發標準，檢視「提議前死亡」、「有偽造情事」的數據，十五件罷綠案加總的「提議前死亡」共有一八二五件、平均每案一二二件，其中以張宏陸二三○件最多、伍麗華二○二件次之、陳瑩一九三件居第三，其餘則有廿八至一八二件不等；偽造情事以陳俊宇十案最多，許智傑七件次之。

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