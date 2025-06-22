大罷免25案合格率平均86 ％ 6案零死亡連署

連署狀況

2025/06/22 05:30

連署合格率 徐巧芯、王鴻薇案分別以90.58%、89.97%奪冠亞軍

〔記者李文馨／台北報導〕公民團體發動傅崐萁等廿四件國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安罷免案將於七月廿六日投票。據地方選委會查對結果，此廿五案連署合格率平均為八十六．四％，其中六件藍委罷免案更是○死亡連署、○偽造；「不符規定人數」部分，以鄭正鈐罷免案最多，達一萬六九三人，多為連署人為提議人，或是重複連署狀況。

請繼續往下閱讀...

遭剔除情事 連署人為提議人最多

根據地方選委會查對結果，以「合規人數」除以「連署人數」計算出的「連署合格率」，廿五件成案的罷免案平均合格率為八成六，除了鄭正鈐及高虹安案合格率以七成九低於平均，其餘廿三件罷免案正確率皆高於八成，其中徐巧芯案以九十．五八％奪冠、王鴻薇案八十九．九七％第二、葉元之案八十八．九五％居第三。

細看各項查對數據，廿五件罷免案遭剔除情事以「連署人為提議人」為大宗，共有八萬一三八一件，每案平均有三二五五件；其次是「重複連署」共有兩萬二二○二件，每案平均八八八件；第三則是「居住期間」共有一萬二四六一件，每案平均四九八件。

中選會表示，重複連署是依法剔除而為法律所定，與偽造情事無涉；不過，無論是公投或罷免案的提議或連署，只要有「連署前死亡」或「偽造情事」，均會依法循例予以職務告發。

若鎖定「有偽造情事」、「連署前死亡」的數據檢視，全台共有六件國民黨立委罷免案拿下「雙○」好成績，包含王鴻薇、羅智強、賴士葆、黃健豪、涂權吉以及魯明哲罷免案，皆無偽造情事與死亡連署等狀況。

連署前死亡共64件 每案平均3件

整體而言，已成案的廿四件立委與一件市長罷免案，「連署前死亡」共有六十四件，每案平均僅有三件，偽造情事者則共有三四三件，每案平均十四件，其中丁學忠罷免案，涉死亡連署廿七件、偽造情事二九八件；花蓮傅崐萁死亡連署十四件居次，有偽造情事五件，其餘則約有一至十二件不等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法