洪孟楷質疑連署造假 罷團：中選會認證零偽造

推動罷免國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」，昨天首度設立街頭廣告看板。（記者羅國嘉攝）

2025/06/22 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨新北市立委洪孟楷廿日晚上在臉書發文，指二階連署總計有超過十三萬份違規連署，怒批是「大罷免大造假」。罷團「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔駁斥，不合格的連署書是因制度限制與行政疏漏所致，絕非「造假」，並引用中央選舉委員會審查結果「偽造比例為○％」，痛批洪孟楷混淆視聽、誤導民眾。

「罷洪」首設9面街頭看板

此外，「罷洪！刻不容楷」昨日首度設立街頭廣告看板，方柏翔表示，過去多次嘗試租借廣告空間，卻屢遭臨時拒絕，終於突破困難廣告看板上架了，昨在淡水設置四面、林口三面、泰山二面，總計九面，將會陸續拓點。「這不只是一面廣告看板，而是對抗壟斷與打壓的象徵。」將持續透過街頭行動、政策論述與社會對話，讓更多人看見人民的力量，呼籲民眾拒絕不適任立委。

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洪孟楷表示，二階連署的違規份數超過十三萬份，其中他本人就有六八七六份，要求司法、檢調統一標準，即刻啟動調查。

方柏翔表示，不合格連署書中有四七六一份是因為「提議人重複簽名」而被剔除，其餘不合格是因「身分註記不詳」或「地址不完整」等行政疏漏所致，與洪孟楷所稱的「造假」全然不同。

他反嗆國民黨過去被揭露惡意造假率高達九成，罷團在沒有名冊可供參考的情況下，依然力求合法合規。他引用中選會審查結果為「偽造比例為○％」，足以證明罷免過程合法、透明，禁得起檢驗。

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