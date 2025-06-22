吉安北昌村7/1分村 花蓮縣府：不影響7/26投票

2025/06/22 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕大罷免案將於七月廿六日投票，花蓮縣吉安鄉人口成長，七月一日北昌村將分村增設「吉昌村」，縣府民政處指出，行政區域調整不影響原身分證與戶口名簿效力，仍可持現有身分證參與投票。

吉安鄉北昌村人口數近九千人，是全縣之最，鄉公所去年起推動分村作業，劃定新村範圍涵蓋建國路一段以南、和平路一段以北、花東鐵路以西、北安街以東，新村轄內七百多戶約一千七百多人，但有多個集合住宅、透天建案陸續落成，人口將持續增加。

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縣府民政處指出，七月一日起增設「吉昌村」，吉安鄉戶政事務所將於七月四日及五日，在北昌社區活動中心辦理身分證註記作業，採用標籤貼紙及戶口名簿蓋章戳記，確保民眾戶籍資訊正確，並保障證件效力。

民政處表示，已陸續發送通知單，北昌村第五、廿一、卅二、卅六到四十、五十鄰民眾，七月四日下午四點到晚上八點，北昌村第一到四、四十六到四十九鄰民眾，七月五日上午八點到下午四點，到北昌社區活動中心辦理註記；收到通知單之家戶，由一人攜帶全家的身分證與戶口名簿前往辦理即可，不需委託書。行政區域調整不影響原身分證與戶口名簿效力，未換發或註記者，仍可持現有身分證參與投票。

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