團結國家 賴總統全台十講 今第一講 「國家」為主軸

賴清德總統今日啟動「團結國家十講」，希望直面台灣聲音，傾聽國人想法，最大化團結國家。（資料照）

2025/06/22 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統將從今日啟動「團結國家十講」，針對不同主題說明國家面臨的挑戰及政府因應政策。總統府昨天表示，這十場演講訴求「團結國家，從此刻做」，希望直面台灣聲音，傾聽國人想法，最大化團結國家。

直接面對社會 傾聽國人想法

總統府指出，這十場演講主軸分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣。

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賴清德第一講為今日受邀出席國際扶輪社三四九○地區第九分區七社聯合例會活動，以「國家」為主軸發表演說。

總統府發言人郭雅慧昨召開記者會說，面對國際地緣情勢的快速變化，以及威權威脅，賴總統希望直接面對社會，說明政府立場與推動的各項政策。因此，為了在當前國內外局勢快速變動下，凝聚與團結國人，並向大家說明政府主張，也讓更多人瞭解台灣當前面臨的各項挑戰。因此，從今日開始在各大社團進行「團結國家十講」。

台灣面臨挑戰 讓更多人瞭解

被問及進行時間是否與大罷免有關？郭雅慧說，總統從五二○至今談話重點，都與上述十講主題相關，不是臨時起意，更與大罷免無關。郭並說，選舉罷免創制複決是憲法賦予公民的權利，罷免是公民團體自決所發起的運動，沒有人可以主導，自然也沒有人可以停止，總統的態度一如既往，尊重公民團體的行動。

她進一步說，外界若要貼這些公民運動的標籤，故意扭曲是任何政黨發起策劃，這個說法既不尊重憲法也不尊重公民的權益。

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