台中「三罷」密集掃街 籲投同意票

綠營議員與公民團體啟動單車宣傳，希望凝聚罷免藍營立委羅廷瑋的力量。（記者廖耀東攝）

2025/06/22 05:30

預估罷免廖偉翔最少要82302票 黃健豪90807票 羅廷瑋68342票

〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中市國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋進入罷免投票進程，罷團「展翅廢翔」、「斷健行動」及「敲羅行動」由民進黨市議員全力動員，昨天起展開密集掃街攻勢，罷團預估，罷免廖偉翔最少要有八萬兩千三百○二人投罷免同意票，罷免黃健豪門檻是九萬八百○七同意票，至於罷免羅廷瑋需有六萬八千三百四十二同意票，且「同意」罷免票大於「不同意」罷免票才能罷免成功。

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3人同聲︰持續進行反惡罷宣講

藍營方面展開集結反擊，廖偉翔及羅廷瑋及黃健豪三人同聲表示，全台惡罷耗費社會及公家資源，更造成社會撕裂，他們會更努力為鄉親做事，也會持續進行反惡罷宣講，也籲請沈默的多數站出來，一起投下「不同意罷免」票。

「敲羅行動」駁斥羅與洪孟楷言論

另外，「敲羅行動」昨天駁斥羅廷瑋與同黨立委洪孟楷共同對外發表不實言論，誤導選民認為第二階段連署書違法灌水（違規造假），「敲羅行動」強調，依法推動罷免，所有程序均經由中選會審查確認，正當合法，亦獲得廣大民意支持，羅廷瑋昨天未回應罷團指控，只強調惡意罷免一定要阻止。

綠營17議員 15線齊發街道宣講

另民進黨台中市議員張芬郁、林德宇、林祈烽及陳淑華等十七名議員服務處及志工，昨天以十五線齊發方式趕往西屯區台灣大道等街道宣講，台中市議員張芬郁服務處和志工在霧峰區中正路和大同路街道遊行，宣講罷免投同意反共更有力，市議員林德宇在四德路和中投公路口，拜託選民在七月廿六日投下罷免「同意票」。

眾人表示，中選會公告罷免投票時間在七月廿六日，目前多個議員服務處已掛上宣傳布條，全力協助罷團催出「同意」罷免票，而罷免看板也陸續推出，昨天不少議員出來站路口，接下來也會持續進行基層催票，一定要罷免不適任立委。

罷團除掛上罷免大型看板，並高舉布條、齊聲喊出「出來投票、同意罷免」。（記者蔡淑媛攝）

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