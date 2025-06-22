竹縣罷免林思銘差1938份 民進黨站街頭催票

竹縣議員楊昌德團隊手持「罷免投同意，反共更有力」看板，在竹東中央市場路口掃街宣揚大罷免。（楊昌德提供）

2025/06/22 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中選會公布國民黨立委林思銘罷免案二階連署不足一九三八份，進入十天補件程序。昨天民進黨發起黨公職全國大串聯，新竹縣議員歐陽霆、蔡蕥鍹、楊昌德同步站上竹北和竹東街頭，向鄉親宣傳「罷免投同意」，大聲呼籲公民用行動守護民主價值，力挺罷免林思銘前進三階，用投票決定竹縣未來。

時代力量黨主席王婉諭表示，目前竹二選區罷免林思銘正處於最後補件階段，呼籲選民若認同這份改革與監督的力量，應該把握時間參與連署，一起為新竹縣帶來更好的選擇。

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楊昌德團隊和支持罷免的鄉親，昨一早在竹東中央市場路口掃街，手持「罷免投同意，反共更有力」的看板，向採買的婆婆媽媽們宣揚大罷免，新竹縣小英之友會常務理事徐能勇和幾名科技公司董事長也加入行列，他們認為，國民黨立委不分是非亂砍預算，非常不可取。

蔡蕥鍹團隊昨也手持「關鍵時刻，改變竹縣」等看板，在竹北市光明六路與縣政九路路口宣揚大罷免，她說對於親共、舔共的國民黨立委，只能用罷免來下架，才能守護台灣的民主和自由。

歐陽霆團隊則是站在竹北星巴克光明門市前，手持「罷免連署，持續收件」、「新竹撕銘，有你有我」等看板宣揚大罷免，強調林思銘罷免案二階連署不足進入補件程序，力邀鄉親趕緊參加連署，以免功虧一簣。大家一起努力，前進三階，投票決定竹縣未來。

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