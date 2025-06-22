桃園罷團上街頭 郭昱晴、王義川助講

立委郭昱晴、議員許家睿街頭宣講，呼籲投罷免同意票。（記者謝武雄攝）

2025/06/22 05:30

〔記者陳璟民、黃政嘉、謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕中選會前天公告桃園市公民團體罷免六個選區國民黨立委案都成案，各罷團志工昨早不鬆懈地上街頭、站路口宣傳第三階段罷免投票，民進黨立委郭昱晴、王義川來助講，郭呼籲，為了台灣民主與這一代、下一代，為了在我們的母親台灣這塊土地上繼續自由自在地呼吸、說話及唱歌，七月廿六日到投開票所投下「同意罷免」票，把不適任的、亂政賣台的藍委爛委趕出國會。

王義川與議員劉仁照、彭俊豪、張曉昀、魏筠，在平鎮區中豐路上進行「全國罷區大串聯」宣講，王直批，第五選區立委呂玉玲在立法院做「傅」隨組織，她曾是國防委員會委員，理應知道國防預算的重要性，但仍表決刪掉，她的選區屬客家庄，審客家預算也砍，還砍社會住宅預算，難道不知道年輕人缺房子的痛苦？為了保護台灣與民眾權益，請大家七月廿六日透過選票，將桃市六席藍委都成功罷免。

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罷免第一選區立委牛煦庭、罷免第四選區立委萬美玲的公民團體，昨早在桃園區南門市場外，會同郭昱晴、議員黃瓊慧，高舉「票投同意，民主延續」、「罷免中共養在台灣的禽獸」標語，高喊「大罷免，大成功」，向採買的婆媽、路過的民眾宣講罷免藍委的重要性。

郭說，人民給藍、白兩黨立委一整年的機會，得到的回報是國會擴權法案、暴力對待綠委、惡修財政收支劃分法，總預算審查拖到今年一月多，閉著眼睛亂刪亂凍，甚至刪成負數；人民的憤怒包括青鳥、各地罷團，辛辛苦苦一張張罷免連署書慢慢收，志工們有家庭與小孩，犧牲假日宣傳罷免藍委，目的是要正常的國會、要國家繼續前進。

罷免萬美玲、牛煦庭團隊志工，在南門市場外舉「同意罷免」等標語。 （記者陳璟民攝）

「罷呂清玲」發言人吉媽呼籲大家罷免不適任藍委。（記者黃政嘉攝）

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