把握黃金週末 台中3區拚補件

台中市議員蔡成圭、謝志忠、張玉嬿一起在豐勢路舉牌，呼籲山城民眾站出來相挺。（記者張軒哲攝）

2025/06/22 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕已有廿四位國民黨立委進入第三階罷免投票，但台中市仍有三位藍委罷免案尚待二階連署補件。其中罷免楊瓊瓔二階連署需補件三四六四份連署書才能進入三階投票，是全國罷免補件量最多的選區，「中三拒瓔」罷團表示，離安全門檻還差一四五○份。中二選區罷免顏寬恒連署補件僅剩約一○○○份，中八選區罷免江啟臣還差一七○○份，三罷團昨都把握週末，努力衝刺連署，盼能順利進入三階投票。

台中市二、三、八選區罷團昨分區出擊，罷免顏寬恒行動進入關鍵階段，志工在各區增設連署點收件，市議員王立任昨日上午與中二解顏團隊主要成員，於沙鹿區土地銀行路口舉辦「罷免投同意，反共更有力」路口宣傳行動。王立任表示，目前中二選區距離完成連署僅剩約一○○○份，呼籲市民朋友踴躍連署。

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「中三拒瓔」罷團主力部隊及議員周永鴻在大雅公園擺攤，罷團領銜人Connie表示，扣除二階送件後收到的份數，還需要一四五○份才能確保補件過關。罷免新北市立委洪孟楷的志工一早南下和中三罷團志工前進后里菜市場收件，並將逐戶拜訪收件，希望多點開花，衝刺數量。

中八選區罷免立法院副院長江啟臣還差一七○○份。昨日市議員蔡成圭、謝志忠、張玉嬿一起在豐勢路舉牌，呼籲山城民眾站出來相挺。

面對大罷免來勢洶洶，顏寬恒、楊瓊瓔週末行程滿檔，兩人依舊平常心面對，昨日持續參加多個活動。豐原民眾昨日下午於樂天宮舉辦咖啡品嘗會，吸引約三十名銀髮族齊聚，國民黨議員張瀞分與江啟臣到場致意。今日上午國民黨台中市黨部豐原區黨部舉行例會，台中市黨部主委顏文正與江啟臣到場，呼籲藍營支持者站出來相挺。

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