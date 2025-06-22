斷健、敲羅、廢翔 陸戰全面動起來

台中第六選區市議員江肇國、鄭功進、陳雅惠、黃守達昨以腳踏車車隊方式，號召市民站出來「罷免羅廷瑋」。（記者廖耀東攝）

2025/06/22 05:30

〔記者張瑞楨、蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕台中市國民黨立委黃健豪、廖偉翔與羅廷瑋罷免案將在七月廿六日投票，昨天是罷免案成立的第一個假日，三區罷團以站路口、騎自行車穿梭舊市區，以及掛上超大型看板並且辦理宣講會的方式，強調一定要罷掉親中且不適任的藍委。

中五選區罷團「斷健行動」昨天一早就在北屯區漢口路五段，掛上長達五十公尺的巨型看板「同意罷免黃健豪」，宣告罷免行動全面啟動，罷團志工要天天舉牌站路口、週週舉行座談會，「斷健行動」發言人台灣衣美局表示，掛上同意罷免看板，正式宣告黃健豪是不適任立委，應該被罷免。

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中六選區罷團「敲羅行動」，昨與議員江肇國、黃守達、陳雅惠及鄭功進等人一起騎單車宣傳，繞行中西東南四區，江肇國強調，這場罷免是由人民主導的民主行動，在地四位民進黨議員將與公民團體並肩作戰，當公民團體的後盾；罷團「敲羅行動」領銜人呱呱，呼籲市民投下同意票，找回台中的光榮感。

中四選區罷團「展翅廢翔」於西屯區逢甲商圈宣傳，中市議會民進黨團也舉辦「罷免投同意，人民站出來」活動，西屯區議員陳淑華、林祈烽服務處也都上街頭宣講，強調「罷免投同意，反共更有力」。

對此，廖偉翔昨天陪台中市長盧秀燕北上參加反惡罷宣講，他表示，惡罷耗費社會及公家資源，更造成社會撕裂，當對手努力謀奪政治利益，他會更努力做事；黃健豪則表示，這場罷免是民進黨用國家機器發動的政治鬥爭，「我們需要十萬的鄉親站出來，投下反對罷免票，再贏一次」；羅廷瑋於臉書強調，這是出於政治操作的罷免，激化社會對立，進而達到打擊異己的政治目的，請支持者一定要站出來反惡罷。

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