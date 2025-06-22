為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    下架桃6藍委 罷團上街頭

    桃園罷團與桃園市議員許清順、李宗豪等，呼籲民眾讓不適任立委下台。（記者周敏鴻攝）

    桃園罷團與桃園市議員許清順、李宗豪等，呼籲民眾讓不適任立委下台。（記者周敏鴻攝）

    2025/06/22 05:30

    〔記者謝武雄、黃政嘉、周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕中選會前天公告國民黨立委罷免案廿四件成案，以桃園市六件全過為最多，各罷團志工昨早在路口、公園旁或市場外，舉「同意罷免」標語，喊「罷免投同意，反共更有力」口號，民進黨「全國罷區大串聯」民代助講，一致呼籲選民七月廿六日投同意票下架藍委，使國會恢復正常，守護台灣的自由民主與下一代。

    婆媽路過喊加油

    罷團行動感動市民朋友，有汽機車駕駛輕按喇叭、比大拇指表達支持，婆媽路過道聲「謝謝你們，加油」，男子掏腰包買罐裝飲料給志工消暑解渴。

    罷免第六選區立委邱若華「桃六刪邱」團隊與議員許家睿、呂林小鳳、陳治文，在八德、大溪分進合擊；許家睿認為，距離投票日卅多天，得更努力宣傳，爭取民眾屆時投下神聖同意票。

    罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊發言人吉媽說，立院荒腔走板到完全不在乎人民，只在乎自己的利益，是時候罷掉不適任的立委了。

    罷免第四選區立委萬美玲團隊有議員黃瓊慧助講，她說，很多鄉親受到極大的壓力而不敢簽連署書，但經過公民團體努力宣傳，終於達成送件，七月廿六日要請大家投同意罷免票，才能守護台灣未來與國家主權。

    「中壢．破蛋除魯」罷免第三選區立委魯明哲案領銜人羅怡雯、桃五團隊志工與多位議員，在平鎮東勢公園宣講，議員黃崇真感嘆，離島建設條例部分條文修正草案會侵蝕台灣主權、經濟，魯沒要求同黨立委停手，竟是一起傷害台灣。

    「淘汰牛氓」罷免第一選區立委牛煦庭案副領銜人、港裔台人「小詩」，以香港「反送中」被鎮壓的切身之痛，強調「我香港的家被共產黨破壞了，不希望台灣的家，被同一個敵人用同一個方法破壞」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播