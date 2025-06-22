下架桃6藍委 罷團上街頭

桃園罷團與桃園市議員許清順、李宗豪等，呼籲民眾讓不適任立委下台。（記者周敏鴻攝）

2025/06/22 05:30

〔記者謝武雄、黃政嘉、周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕中選會前天公告國民黨立委罷免案廿四件成案，以桃園市六件全過為最多，各罷團志工昨早在路口、公園旁或市場外，舉「同意罷免」標語，喊「罷免投同意，反共更有力」口號，民進黨「全國罷區大串聯」民代助講，一致呼籲選民七月廿六日投同意票下架藍委，使國會恢復正常，守護台灣的自由民主與下一代。

婆媽路過喊加油

罷團行動感動市民朋友，有汽機車駕駛輕按喇叭、比大拇指表達支持，婆媽路過道聲「謝謝你們，加油」，男子掏腰包買罐裝飲料給志工消暑解渴。

請繼續往下閱讀...

罷免第六選區立委邱若華「桃六刪邱」團隊與議員許家睿、呂林小鳳、陳治文，在八德、大溪分進合擊；許家睿認為，距離投票日卅多天，得更努力宣傳，爭取民眾屆時投下神聖同意票。

罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊發言人吉媽說，立院荒腔走板到完全不在乎人民，只在乎自己的利益，是時候罷掉不適任的立委了。

罷免第四選區立委萬美玲團隊有議員黃瓊慧助講，她說，很多鄉親受到極大的壓力而不敢簽連署書，但經過公民團體努力宣傳，終於達成送件，七月廿六日要請大家投同意罷免票，才能守護台灣未來與國家主權。

「中壢．破蛋除魯」罷免第三選區立委魯明哲案領銜人羅怡雯、桃五團隊志工與多位議員，在平鎮東勢公園宣講，議員黃崇真感嘆，離島建設條例部分條文修正草案會侵蝕台灣主權、經濟，魯沒要求同黨立委停手，竟是一起傷害台灣。

「淘汰牛氓」罷免第一選區立委牛煦庭案副領銜人、港裔台人「小詩」，以香港「反送中」被鎮壓的切身之痛，強調「我香港的家被共產黨破壞了，不希望台灣的家，被同一個敵人用同一個方法破壞」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法